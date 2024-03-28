В Тюмени водителей автобусов около 300 раз наказали из-за жалоб пассажиров

29 марта 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Чаще всего с водителями беседуют, но иногда и делают замечания, выговор или лишают части премии Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени за год водители автобусов получили 300 дисциплинарных взысканий. Как сообщил агентству директор ПАТП №1 Роман Шулепов, пассажиры в основном жаловались на грубое общение со стороны водителей транспорта. «Если взять истекший период этого года, мы рассмотрели порядка 500 случаев, 300 дисциплинарных взысканий уже применили к работникам за неисполнение трудовой дисциплины в части должностных инструкций. В том числе, это и некорректное общение с пассажирами, дисциплина, связанная с реализацией билетной продукции», — рассказал Шулепов. Чаще всего с водителями беседуют, но иногда и делают замечания, выговор или лишают части премии. Как отметил директор ПАТП, сотрудников за нарушения почти не увольняют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени за год водители автобусов получили 300 дисциплинарных взысканий. Как сообщил агентству директор ПАТП №1 Роман Шулепов, пассажиры в основном жаловались на грубое общение со стороны водителей транспорта. «Если взять истекший период этого года, мы рассмотрели порядка 500 случаев, 300 дисциплинарных взысканий уже применили к работникам за неисполнение трудовой дисциплины в части должностных инструкций. В том числе, это и некорректное общение с пассажирами, дисциплина, связанная с реализацией билетной продукции», — рассказал Шулепов. Чаще всего с водителями беседуют, но иногда и делают замечания, выговор или лишают части премии. Как отметил директор ПАТП, сотрудников за нарушения почти не увольняют.