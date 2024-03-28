28 марта 2024

В Тюмени водителей автобусов около 300 раз наказали из-за жалоб пассажиров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный город. Тюмень, снег, остановка, зима, погода, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, снегопад
Чаще всего с водителями беседуют, но иногда и делают замечания, выговор или лишают части премии Фото:

В Тюмени за год водители автобусов получили 300 дисциплинарных взысканий. Как сообщил агентству директор ПАТП №1 Роман Шулепов, пассажиры в основном жаловались на грубое общение со стороны водителей транспорта.

«Если взять истекший период этого года, мы рассмотрели порядка 500 случаев, 300 дисциплинарных взысканий уже применили к работникам за неисполнение трудовой дисциплины в части должностных инструкций. В том числе, это и некорректное общение с пассажирами, дисциплина, связанная с реализацией билетной продукции», — рассказал Шулепов.

Чаще всего с водителями беседуют, но иногда и делают замечания, выговор или лишают части премии. Как отметил директор ПАТП, сотрудников за нарушения почти не увольняют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени за год водители автобусов получили 300 дисциплинарных взысканий. Как сообщил агентству директор ПАТП №1 Роман Шулепов, пассажиры в основном жаловались на грубое общение со стороны водителей транспорта. «Если взять истекший период этого года, мы рассмотрели порядка 500 случаев, 300 дисциплинарных взысканий уже применили к работникам за неисполнение трудовой дисциплины в части должностных инструкций. В том числе, это и некорректное общение с пассажирами, дисциплина, связанная с реализацией билетной продукции», — рассказал Шулепов. Чаще всего с водителями беседуют, но иногда и делают замечания, выговор или лишают части премии. Как отметил директор ПАТП, сотрудников за нарушения почти не увольняют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...