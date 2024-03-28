Челябинский депутат Госдумы Колесников попал на украинский сайт «Миротворец». Скрин

29 марта 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Олег Колесников отнесся к новому статусу равнодушно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников внесен в базу данных сайта «Миротворец» как один из офицеров бригады БПЛА «Гром-Каскад». Ранее он был «врагом Украины» в качестве парламентария, поддержавшего начало СВО. Теперь Колесников указан как «военный преступник и боевик НВФ, причастный к покушению на суверенитет и территориальную целостность Украины». По данным «Миротоворца», сейчас он участвует в СВО в звании майора. Также в его учетной записи на сайте есть незаполненная графа «Дата ликвидации». «Не удивлен. Отношусь к этому более чем спокойно», — заявил Колесников в разговоре с корреспондентом URA.RU. Колесников находится в зоне СВО с осени 2022 года. Он ушел на фронт сразу после того, как в России объявили частичную мобилизацию. Он стал одним из немногих депутатов Госдумы, которым разрешили остаться на СВО после истечения срока первоначального контракта и дали под командование батальон, продлив контракт до конца 2024 года. В январе к нему присоединилась супруга, депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова — она подписала контракт с Минобороны в статусе добровольца. Скрин: сайт «Миротоворец» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников внесен в базу данных сайта «Миротворец» как один из офицеров бригады БПЛА «Гром-Каскад». Ранее он был «врагом Украины» в качестве парламентария, поддержавшего начало СВО. Теперь Колесников указан как «военный преступник и боевик НВФ, причастный к покушению на суверенитет и территориальную целостность Украины». По данным «Миротоворца», сейчас он участвует в СВО в звании майора. Также в его учетной записи на сайте есть незаполненная графа «Дата ликвидации». «Не удивлен. Отношусь к этому более чем спокойно», — заявил Колесников в разговоре с корреспондентом URA.RU. Колесников находится в зоне СВО с осени 2022 года. Он ушел на фронт сразу после того, как в России объявили частичную мобилизацию. Он стал одним из немногих депутатов Госдумы, которым разрешили остаться на СВО после истечения срока первоначального контракта и дали под командование батальон, продлив контракт до конца 2024 года. В январе к нему присоединилась супруга, депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова — она подписала контракт с Минобороны в статусе добровольца.