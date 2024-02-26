Что известно об ушедшей на СВО депутате челябинского парламента Колесниковой

Жена депутата Госдумы из Челябинска Колесникова ушла на СВО

Коллега мужа по Госдуме Олег Голиков (справа) отслужил по контракту, а Лена Колесникова заключила его с Минобороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова подписала контракт с Минобороны и будет участвовать в СВО на Украине как доброволец. URA.RU собрало значимую информацию о народной избраннице.

Политика

В заксобрание Челябинской области 54-летняя уроженка Уральска (Западноказахстанская область) избралась по спискам «Единой России». Партию власти она представляет в нем на протяжении трех созывов. Входит в состав комитетов по бюджету и социальной политике. В 2016 году также заявлялась для участия в праймериз по выборам в Госдуму, но затем сняла свою кандидатуру.

Неоднократно фигурировала в рейтингах самых влиятельных женщин Челябинской области. Работала в составе регионального политсовета ЕР.

Общественная деятельность

В ноябре 2009 года избрана председателем исполнительного комитета Областной общественной организации «Конгресс татар Челябинской области». В 2010 году вошла в состав Общественной палаты Челябинской области. В 2012 году под руководством Колесниковой появился Союз меценатов Областной общественной организации «Конгресс татар Челябинской области», в который вошли крупные бизнесмены города Челябинска и области, ставящий целью поддержку и развитие татарской национальной культуры в регионе.

Награждена орденом «Золотая Звезда Мецената», медалью «Добрый Ангел мира». В 2012 году удостоена премии и диплома Президента Республики Татарстан «Благотворитель года», премии администрации города Челябинска «Признание».

Семья

В 1989 году Лена вышла вопреки воле отца замуж за студента Челябинского политехнического института (ЧПИ, ныне ЮУрГУ) Олега Колесникова. Впоследствии тот стал крупным бизнесменом, функционером «Единой России» и депутатом Госдумы от Челябинской области с 2007 года по настоящее время. У Колесниковых трое детей.

Глава семьи отправился на фронт добровольцем в октябре 2022 года. С 1 октября он возглавил один из батальонов экспериментальной бригады «Гром-Каскад», специализирующейся на воздушной разведке с использованием БПЛА. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин лично вручил ему орден Мужества осень прошлого года.