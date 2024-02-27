Челябинский депутат Госдумы Колесников продлил контракт на участие в СВО

Челябинский депутат Госдумы, командир одного из батальонов БПЛА Гром «Каскад» Олег Колесников продлил контракт с Минобороны. Он будет участвовать в СВО как минимум до конца года. Эту информацию подтвердил URA.RU 27 апреля он сам.
«Да, я уже продлил контракт. Пока до конца 2024 года», — заявил Колесников корреспонденту URA.RU. Участие в спецоперации он назвал самым важным делом своей жизни.
«В моих жилах течет кровь моих дедов и прадедов. Пока она еще не остыла», — добавил он.
Незадолго до этого контракт с Минобороны подписала его супруга, депутат областного заксобрания Лена Колесникова. Он будет участвовать в спецоперации в качестве добровольца.
Сам Колесников находится в зоне СВО с осени 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию. Он стал одним из немногих федеральных парламентариев, которым разрешили остаться на фронте после истечения срока первоначального контракта. За это время он был повышен в звании, и сейчас командует одним из подразделений беспилотной аэроразведки.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.