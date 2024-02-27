Челябинский депутат Госдумы Колесников продлил контракт на участие в СВО

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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Олег Колесников останется на фронте до конца 2024 года Фото:
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Челябинский депутат Госдумы, командир одного из батальонов БПЛА Гром «Каскад» Олег Колесников продлил контракт с Минобороны. Он будет участвовать в СВО как минимум до конца года. Эту информацию подтвердил URA.RU 27 апреля он сам.

«Да, я уже продлил контракт. Пока до конца 2024 года», — заявил Колесников корреспонденту URA.RU. Участие в спецоперации он назвал самым важным делом своей жизни.

«В моих жилах течет кровь моих дедов и прадедов. Пока она еще не остыла», — добавил он.

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Незадолго до этого контракт с Минобороны подписала его супруга, депутат областного заксобрания Лена Колесникова. Он будет участвовать в спецоперации в качестве добровольца.

Сам Колесников находится в зоне СВО с осени 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию. Он стал одним из немногих федеральных парламентариев, которым разрешили остаться на фронте после истечения срока первоначального контракта. За это время он был повышен в звании, и сейчас командует одним из подразделений беспилотной аэроразведки.

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Челябинский депутат Госдумы, командир одного из батальонов БПЛА Гром «Каскад» Олег Колесников продлил контракт с Минобороны. Он будет участвовать в СВО как минимум до конца года. Эту информацию подтвердил URA.RU 27 апреля он сам. «Да, я уже продлил контракт. Пока до конца 2024 года», — заявил Колесников корреспонденту URA.RU. Участие в спецоперации он назвал самым важным делом своей жизни. «В моих жилах течет кровь моих дедов и прадедов. Пока она еще не остыла», — добавил он. Незадолго до этого контракт с Минобороны подписала его супруга, депутат областного заксобрания Лена Колесникова. Он будет участвовать в спецоперации в качестве добровольца. Сам Колесников находится в зоне СВО с осени 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию. Он стал одним из немногих федеральных парламентариев, которым разрешили остаться на фронте после истечения срока первоначального контракта. За это время он был повышен в звании, и сейчас командует одним из подразделений беспилотной аэроразведки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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