ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж

29 марта 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Запрет на перевод средств за рубеж продлен до 30 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Запрет на перевод средств из России за границу продлен на полгода — до 30 сентября 2024 года. Такое решение принял Центробанк РФ. «Банк РФ продлил еще на шесть месяцев на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2024 года включительно», — говорится в заявлении. Согласно действующим ограничениям, россияне и нерезиденты из дружественных стран могут в течение месяца переводить на счета в зарубежных банках не более миллиона долларов или их эквивалент в другой валюте. Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов: не более 10 тысяч долларов за месяц. Для нерезидентов, работающих в РФ, сохраняется возможность переводить средства в размере заработной платы. Причем право действует для представителей дружественных и недружественных стран. Наконец, сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц. Ранее ЦБ продлил до 9 сентября ограничения на снятия наличной иностранной валюты. Банк разрешетил снимать до 10 тысяч долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запрет на перевод средств из России за границу продлен на полгода — до 30 сентября 2024 года. Такое решение принял Центробанк РФ. «Банк РФ продлил еще на шесть месяцев на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2024 года включительно», — говорится в заявлении. Согласно действующим ограничениям, россияне и нерезиденты из дружественных стран могут в течение месяца переводить на счета в зарубежных банках не более миллиона долларов или их эквивалент в другой валюте. Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов: не более 10 тысяч долларов за месяц. Для нерезидентов, работающих в РФ, сохраняется возможность переводить средства в размере заработной платы. Причем право действует для представителей дружественных и недружественных стран. Наконец, сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц. Ранее ЦБ продлил до 9 сентября ограничения на снятия наличной иностранной валюты. Банк разрешетил снимать до 10 тысяч долларов.