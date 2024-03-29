ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж

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Запрет на перевод средств за рубеж продлен до 30 сентября Фото:

Запрет на перевод средств из России за границу продлен на полгода — до 30 сентября 2024 года. Такое решение принял Центробанк РФ.

«Банк РФ продлил еще на шесть месяцев на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2024 года включительно», — говорится в заявлении.

Согласно действующим ограничениям, россияне и нерезиденты из дружественных стран могут в течение месяца переводить на счета в зарубежных банках не более миллиона долларов или их эквивалент в другой валюте. Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов: не более 10 тысяч долларов за месяц.

Для нерезидентов, работающих в РФ, сохраняется возможность переводить средства в размере заработной платы. Причем право действует для представителей дружественных и недружественных стран. Наконец, сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц.

Ранее ЦБ продлил до 9 сентября ограничения на снятия наличной иностранной валюты. Банк разрешетил снимать до 10 тысяч долларов.

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Запрет на перевод средств из России за границу продлен на полгода — до 30 сентября 2024 года. Такое решение принял Центробанк РФ. «Банк РФ продлил еще на шесть месяцев на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2024 года включительно», — говорится в заявлении. Согласно действующим ограничениям, россияне и нерезиденты из дружественных стран могут в течение месяца переводить на счета в зарубежных банках не более миллиона долларов или их эквивалент в другой валюте. Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов: не более 10 тысяч долларов за месяц. Для нерезидентов, работающих в РФ, сохраняется возможность переводить средства в размере заработной платы. Причем право действует для представителей дружественных и недружественных стран. Наконец, сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц. Ранее ЦБ продлил до 9 сентября ограничения на снятия наличной иностранной валюты. Банк разрешетил снимать до 10 тысяч долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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