В Верхней Пышме (Свердловская область) началось прощание с Натальей Зудиной, погибшей во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Проводить женщину в последний путь собрались десятки людей, передает корреспондент URA RU.
На церемонии прощания дежурят психологи МЧС. Специалисты сами вышли на родственников и предложили свою помощь, понимая, какое тяжелое испытание предстоит семье. Проститься с Натальей прилетели из Москвы ее муж и маленький сын — в последние годы она жила в столице. В Верхней Пышме женщину хоронят по желанию ее мамы.
Наталья стала одной из жертв теракта, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холл» 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и устроили пожар. По последним данным, погибли 143 человека и 382 пострадали. Один из террористов признался, что за массовое убийство ему обещали заплатить 500 тысяч рублей. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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