Под Екатеринбургом хоронят жертву теракта в «Крокусе», пришли десятки человек. Фото

29 марта 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Ранее с Натальей Зудиной простились в Москве, но хоронить женщину решили в Верхней Пышме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Верхней Пышме (Свердловская область) началось прощание с Натальей Зудиной, погибшей во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Проводить женщину в последний путь собрались десятки людей, передает корреспондент URA RU. На церемонии прощания дежурят психологи МЧС. Специалисты сами вышли на родственников и предложили свою помощь, понимая, какое тяжелое испытание предстоит семье. Проститься с Натальей прилетели из Москвы ее муж и маленький сын — в последние годы она жила в столице. В Верхней Пышме женщину хоронят по желанию ее мамы. Наталья стала одной из жертв теракта, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холл» 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и устроили пожар. По последним данным, погибли 143 человека и 382 пострадали. Один из террористов признался, что за массовое убийство ему обещали заплатить 500 тысяч рублей. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме (Свердловская область) началось прощание с Натальей Зудиной, погибшей во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Проводить женщину в последний путь собрались десятки людей, передает корреспондент URA RU. На церемонии прощания дежурят психологи МЧС. Специалисты сами вышли на родственников и предложили свою помощь, понимая, какое тяжелое испытание предстоит семье. Проститься с Натальей прилетели из Москвы ее муж и маленький сын — в последние годы она жила в столице. В Верхней Пышме женщину хоронят по желанию ее мамы. Наталья стала одной из жертв теракта, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холл» 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и устроили пожар. По последним данным, погибли 143 человека и 382 пострадали. Один из террористов признался, что за массовое убийство ему обещали заплатить 500 тысяч рублей. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.