28 марта 2024

Под Екатеринбургом хоронят жертву теракта в «Крокусе», пришли десятки человек. Фото

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Ранее с Натальей Зудиной простились в Москве, но хоронить женщину решили в Верхней Пышме
Ранее с Натальей Зудиной простились в Москве, но хоронить женщину решили в Верхней Пышме Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Верхней Пышме (Свердловская область) началось прощание с Натальей Зудиной, погибшей во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Проводить женщину в последний путь собрались десятки людей, передает корреспондент URA RU.

На церемонии прощания дежурят психологи МЧС. Специалисты сами вышли на родственников и предложили свою помощь, понимая, какое тяжелое испытание предстоит семье. Проститься с Натальей прилетели из Москвы ее муж и маленький сын — в последние годы она жила в столице. В Верхней Пышме женщину хоронят по желанию ее мамы.

Наталья стала одной из жертв теракта, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холл» 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и устроили пожар. По последним данным, погибли 143 человека и 382 пострадали. Один из террористов признался, что за массовое убийство ему обещали заплатить 500 тысяч рублей. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) началось прощание с Натальей Зудиной, погибшей во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Проводить женщину в последний путь собрались десятки людей, передает корреспондент URA RU. На церемонии прощания дежурят психологи МЧС. Специалисты сами вышли на родственников и предложили свою помощь, понимая, какое тяжелое испытание предстоит семье. Проститься с Натальей прилетели из Москвы ее муж и маленький сын — в последние годы она жила в столице. В Верхней Пышме женщину хоронят по желанию ее мамы. Наталья стала одной из жертв теракта, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холл» 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и устроили пожар. По последним данным, погибли 143 человека и 382 пострадали. Один из террористов признался, что за массовое убийство ему обещали заплатить 500 тысяч рублей. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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