В БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге приехали силовики: подробности

В екатеринбургском бизнес-центре «Высоцкий» задержали мужчину, который не смог (или просто не захотел) расплатиться в заведении «Влади бар». Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах и подтвердил один из сотрудников бара.
«Криминала в истории нет. Мужчина поел на 1500 рублей, расплатиться не смог. Сотрудники ресторана вызвали Росгвардию, но дебоша никакого там не было», — уверяет один из собеседников. В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области от комментариев по теме отказались.
Кадры задержания мужчины ранее появились в telegram-каналах. На них видно как несколько силовиков выводят мужчину из заведения. Сам он сопротивления не оказывает.
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