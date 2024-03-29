В БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге приехали силовики: подробности

Росгвардия провела задержание в екатеринбургском БЦ «Высоцкий»

29 марта 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Задержанный не оплатил обед Фото: Владимир Андреев © URA.RU В екатеринбургском бизнес-центре «Высоцкий» задержали мужчину, который не смог (или просто не захотел) расплатиться в заведении «Влади бар». Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах и подтвердил один из сотрудников бара. «Криминала в истории нет. Мужчина поел на 1500 рублей, расплатиться не смог. Сотрудники ресторана вызвали Росгвардию, но дебоша никакого там не было», — уверяет один из собеседников. В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Кадры задержания мужчины ранее появились в telegram-каналах. На них видно как несколько силовиков выводят мужчину из заведения. Сам он сопротивления не оказывает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском бизнес-центре «Высоцкий» задержали мужчину, который не смог (или просто не захотел) расплатиться в заведении «Влади бар». Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах и подтвердил один из сотрудников бара. «Криминала в истории нет. Мужчина поел на 1500 рублей, расплатиться не смог. Сотрудники ресторана вызвали Росгвардию, но дебоша никакого там не было», — уверяет один из собеседников. В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Кадры задержания мужчины ранее появились в telegram-каналах. На них видно как несколько силовиков выводят мужчину из заведения. Сам он сопротивления не оказывает.