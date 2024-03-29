В БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге приехали силовики: подробности

Росгвардия провела задержание в екатеринбургском БЦ «Высоцкий»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, подсудимый, полиция, наручники, заключенный
Задержанный не оплатил обед Фото:

В екатеринбургском бизнес-центре «Высоцкий» задержали мужчину, который не смог (или просто не захотел) расплатиться в заведении «Влади бар». Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах и подтвердил один из сотрудников бара.

«Криминала в истории нет. Мужчина поел на 1500 рублей, расплатиться не смог. Сотрудники ресторана вызвали Росгвардию, но дебоша никакого там не было», — уверяет один из собеседников. В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области от комментариев по теме отказались.

Кадры задержания мужчины ранее появились в telegram-каналах. На них видно как несколько силовиков выводят мужчину из заведения. Сам он сопротивления не оказывает.

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В екатеринбургском бизнес-центре «Высоцкий» задержали мужчину, который не смог (или просто не захотел) расплатиться в заведении «Влади бар». Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах и подтвердил один из сотрудников бара. «Криминала в истории нет. Мужчина поел на 1500 рублей, расплатиться не смог. Сотрудники ресторана вызвали Росгвардию, но дебоша никакого там не было», — уверяет один из собеседников. В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Кадры задержания мужчины ранее появились в telegram-каналах. На них видно как несколько силовиков выводят мужчину из заведения. Сам он сопротивления не оказывает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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