28 марта 2024

В районе ХМАО установили карантин из-за бешенства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Научно туристический маршрут. Новосибирск, лиса
На дачах у Ханты-Мансийска обнаружили животное с бешенством Фото:

В Ханты-Мансийском районе ХМАО выявили случай бешенства животных. Ветеринарная служба Югры установила карантин на территории дачного поселка.

«В Ханты-Мансийском районе выявлен случай бешенства. В ДНТСН „Черемхи“, улица 3-я линия, участок 28, ветслужбой установлен карантин», — сообщает ветслужба ХМАО на официальном сайте.

В связи с выявлением опасного для людей и животных заболевания губернатор Югры Наталья Комарова попросила жителей города сделать питомцам прививку от бешенства. Ветеринары бесплатно вакцинируют животных в государственной ветклинике Ханты-Мансийска.

Бешенство передается при укусах или поврежденную кожу, на которую попала слюна зараженного животного. Вирус поражает центральную нервную систему и может привести к смерти больного. Людям, пострадавшим от укусов животных, рекомендуют незамедлительно обратиться в больницу.

Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска (ХМАО) бьют тревогу из-за лис, которые периодически появляются в городе. Владельцы собак переживают, что дикие животные станут причиной эпидемии бешенства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском районе ХМАО выявили случай бешенства животных. Ветеринарная служба Югры установила карантин на территории дачного поселка. «В Ханты-Мансийском районе выявлен случай бешенства. В ДНТСН „Черемхи“, улица 3-я линия, участок 28, ветслужбой установлен карантин», — сообщает ветслужба ХМАО на официальном сайте. В связи с выявлением опасного для людей и животных заболевания губернатор Югры Наталья Комарова попросила жителей города сделать питомцам прививку от бешенства. Ветеринары бесплатно вакцинируют животных в государственной ветклинике Ханты-Мансийска. Бешенство передается при укусах или поврежденную кожу, на которую попала слюна зараженного животного. Вирус поражает центральную нервную систему и может привести к смерти больного. Людям, пострадавшим от укусов животных, рекомендуют незамедлительно обратиться в больницу. Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска (ХМАО) бьют тревогу из-за лис, которые периодически появляются в городе. Владельцы собак переживают, что дикие животные станут причиной эпидемии бешенства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...