В районе ХМАО установили карантин из-за бешенства

В Ханты-Мансийском районе ХМАО выявили случай бешенства животных. Ветеринарная служба Югры установила карантин на территории дачного поселка.
«В Ханты-Мансийском районе выявлен случай бешенства. В ДНТСН „Черемхи“, улица 3-я линия, участок 28, ветслужбой установлен карантин», — сообщает ветслужба ХМАО на официальном сайте.
В связи с выявлением опасного для людей и животных заболевания губернатор Югры Наталья Комарова попросила жителей города сделать питомцам прививку от бешенства. Ветеринары бесплатно вакцинируют животных в государственной ветклинике Ханты-Мансийска.
Бешенство передается при укусах или поврежденную кожу, на которую попала слюна зараженного животного. Вирус поражает центральную нервную систему и может привести к смерти больного. Людям, пострадавшим от укусов животных, рекомендуют незамедлительно обратиться в больницу.
Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска (ХМАО) бьют тревогу из-за лис, которые периодически появляются в городе. Владельцы собак переживают, что дикие животные станут причиной эпидемии бешенства.
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