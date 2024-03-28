28 марта 2024

Ямал станет точкой притяжения активных туристов

Министр РФ Решетников считает, что Ямал станет точной притяжения туристов
© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный курорт Манжерок. Республика Алтай
На Ямале появится новый кластер горнолыжного комплекса Фото:

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным министр экономразвития России Максим Решетников подчеркнул, что Ямал станет точкой притяжения для любителей активного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Для сомнения причин нет. На севере массива Рай-Из будет построен большой горнолыжный курорт. В самом комплексе будет все необходимое: отели, рестораны, подъемники, несколько трасс, сервисно-туристический центр с горнолыжной школой, а также СПА», — приводит слова Максима Решетникова пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Пул 89».

В новый кластер войдут горнолыжный комплекс «Рай-Из», рекреационный комплекс «Харбей», международную научную станцию «Снежинка» и природный парк «Ингилор». А также туда войдут пешие эко-тропы и стойбища коренных народов севера.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала заключили с инвесторами концессионное соглашение на строительство горнолыжного комплекса в окрестностях Харпа. Развитие туризма может привлечь в ЯНАО инвестиции на сумму более десяти миллиардов рублей.

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На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным министр экономразвития России Максим Решетников подчеркнул, что Ямал станет точкой притяжения для любителей активного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Для сомнения причин нет. На севере массива Рай-Из будет построен большой горнолыжный курорт. В самом комплексе будет все необходимое: отели, рестораны, подъемники, несколько трасс, сервисно-туристический центр с горнолыжной школой, а также СПА», — приводит слова Максима Решетникова пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Пул 89». В новый кластер войдут горнолыжный комплекс «Рай-Из», рекреационный комплекс «Харбей», международную научную станцию «Снежинка» и природный парк «Ингилор». А также туда войдут пешие эко-тропы и стойбища коренных народов севера. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала заключили с инвесторами концессионное соглашение на строительство горнолыжного комплекса в окрестностях Харпа. Развитие туризма может привлечь в ЯНАО инвестиции на сумму более десяти миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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