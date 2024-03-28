Ямал станет точкой притяжения активных туристов

Министр РФ Решетников считает, что Ямал станет точной притяжения туристов

29 марта 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

На Ямале появится новый кластер горнолыжного комплекса Фото: Размик Закарян © URA.RU На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным министр экономразвития России Максим Решетников подчеркнул, что Ямал станет точкой притяжения для любителей активного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Для сомнения причин нет. На севере массива Рай-Из будет построен большой горнолыжный курорт. В самом комплексе будет все необходимое: отели, рестораны, подъемники, несколько трасс, сервисно-туристический центр с горнолыжной школой, а также СПА», — приводит слова Максима Решетникова пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Пул 89». В новый кластер войдут горнолыжный комплекс «Рай-Из», рекреационный комплекс «Харбей», международную научную станцию «Снежинка» и природный парк «Ингилор». А также туда войдут пешие эко-тропы и стойбища коренных народов севера. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала заключили с инвесторами концессионное соглашение на строительство горнолыжного комплекса в окрестностях Харпа. Развитие туризма может привлечь в ЯНАО инвестиции на сумму более десяти миллиардов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным министр экономразвития России Максим Решетников подчеркнул, что Ямал станет точкой притяжения для любителей активного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Для сомнения причин нет. На севере массива Рай-Из будет построен большой горнолыжный курорт. В самом комплексе будет все необходимое: отели, рестораны, подъемники, несколько трасс, сервисно-туристический центр с горнолыжной школой, а также СПА», — приводит слова Максима Решетникова пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Пул 89». В новый кластер войдут горнолыжный комплекс «Рай-Из», рекреационный комплекс «Харбей», международную научную станцию «Снежинка» и природный парк «Ингилор». А также туда войдут пешие эко-тропы и стойбища коренных народов севера. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала заключили с инвесторами концессионное соглашение на строительство горнолыжного комплекса в окрестностях Харпа. Развитие туризма может привлечь в ЯНАО инвестиции на сумму более десяти миллиардов рублей.