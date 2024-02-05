05 февраля 2024

Новый горнолыжный курорт в ЯНАО пополнит казну на миллиарды рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный курорт Манжерок. Республика Алтай
Развитие туризма может привлечь в ЯНАО инвестиции на сумму более 10 млрд рублей Фото:

Власти Ямала заключили с инвесторами концессионное соглашение на строительство горнолыжного комплекса в окрестностях Харпа, сообщается на сайте правительства округа. Неотъемлемая часть проекта — строительство аэропортового комплекса в Салехарде. Развитие туризма может привлечь в ЯНАО инвестиции на сумму более 10 млрд рублей. Проект обсуждался на встрече губернатора округа Дмитрия Артюхова и министра экономразвития России Максима Решетникова.

«Это привлечет в регион инвестиции более 10 миллиардов рублей. Минэкономразвития России успешно реализует ряд мер поддержки подобных проектов. Мы рассчитываем, что и с помощью государственных механизмов поддержки сможем повысить эффективность нашего проекта», — цитирует пресс-служба слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Строительство аэропорта — часть туристического проекта по созданию горнолыжного курорта на Полярном Урале.

«Регион привлекает природными заповедниками, культурным наследием коренных народов. Мы видим потенциал для развития туристической инфраструктуры в регионах Арктики, готовы рассматривать предпринимательскую инициативу в этой области», — отметил в свою очередь Максим Решетников.

Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Салехарда будет передан концессионеру на тридцатилетний срок. Условия концессии определены в договоре, который региональные власти подписали с ООО «Новапорт-Проект».

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Власти Ямала заключили с инвесторами концессионное соглашение на строительство горнолыжного комплекса в окрестностях Харпа, сообщается на сайте правительства округа. Неотъемлемая часть проекта — строительство аэропортового комплекса в Салехарде. Развитие туризма может привлечь в ЯНАО инвестиции на сумму более 10 млрд рублей. Проект обсуждался на встрече губернатора округа Дмитрия Артюхова и министра экономразвития России Максима Решетникова. «Это привлечет в регион инвестиции более 10 миллиардов рублей. Минэкономразвития России успешно реализует ряд мер поддержки подобных проектов. Мы рассчитываем, что и с помощью государственных механизмов поддержки сможем повысить эффективность нашего проекта», — цитирует пресс-служба слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Строительство аэропорта — часть туристического проекта по созданию горнолыжного курорта на Полярном Урале. «Регион привлекает природными заповедниками, культурным наследием коренных народов. Мы видим потенциал для развития туристической инфраструктуры в регионах Арктики, готовы рассматривать предпринимательскую инициативу в этой области», — отметил в свою очередь Максим Решетников. Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Салехарда будет передан концессионеру на тридцатилетний срок. Условия концессии определены в договоре, который региональные власти подписали с ООО «Новапорт-Проект».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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