Новый горнолыжный курорт в ЯНАО пополнит казну на миллиарды рублей

06 февраля 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Развитие туризма может привлечь в ЯНАО инвестиции на сумму более 10 млрд рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Власти Ямала заключили с инвесторами концессионное соглашение на строительство горнолыжного комплекса в окрестностях Харпа, сообщается на сайте правительства округа. Неотъемлемая часть проекта — строительство аэропортового комплекса в Салехарде. Развитие туризма может привлечь в ЯНАО инвестиции на сумму более 10 млрд рублей. Проект обсуждался на встрече губернатора округа Дмитрия Артюхова и министра экономразвития России Максима Решетникова. «Это привлечет в регион инвестиции более 10 миллиардов рублей. Минэкономразвития России успешно реализует ряд мер поддержки подобных проектов. Мы рассчитываем, что и с помощью государственных механизмов поддержки сможем повысить эффективность нашего проекта», — цитирует пресс-служба слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Строительство аэропорта — часть туристического проекта по созданию горнолыжного курорта на Полярном Урале. «Регион привлекает природными заповедниками, культурным наследием коренных народов. Мы видим потенциал для развития туристической инфраструктуры в регионах Арктики, готовы рассматривать предпринимательскую инициативу в этой области», — отметил в свою очередь Максим Решетников. Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Салехарда будет передан концессионеру на тридцатилетний срок. Условия концессии определены в договоре, который региональные власти подписали с ООО «Новапорт-Проект». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Ямала заключили с инвесторами концессионное соглашение на строительство горнолыжного комплекса в окрестностях Харпа, сообщается на сайте правительства округа. Неотъемлемая часть проекта — строительство аэропортового комплекса в Салехарде. Развитие туризма может привлечь в ЯНАО инвестиции на сумму более 10 млрд рублей. Проект обсуждался на встрече губернатора округа Дмитрия Артюхова и министра экономразвития России Максима Решетникова. «Это привлечет в регион инвестиции более 10 миллиардов рублей. Минэкономразвития России успешно реализует ряд мер поддержки подобных проектов. Мы рассчитываем, что и с помощью государственных механизмов поддержки сможем повысить эффективность нашего проекта», — цитирует пресс-служба слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Строительство аэропорта — часть туристического проекта по созданию горнолыжного курорта на Полярном Урале. «Регион привлекает природными заповедниками, культурным наследием коренных народов. Мы видим потенциал для развития туристической инфраструктуры в регионах Арктики, готовы рассматривать предпринимательскую инициативу в этой области», — отметил в свою очередь Максим Решетников. Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Салехарда будет передан концессионеру на тридцатилетний срок. Условия концессии определены в договоре, который региональные власти подписали с ООО «Новапорт-Проект».