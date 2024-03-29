Екатеринбуржцу грозит восемь лет тюрьмы за дачу взятки в 50 тысяч рублей. Фото

29 марта 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Взяточник побоялся проходить освидетельствование на опьянение Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге ночью 27 марта 43-летний водитель автомобиля Lifan попытался дать взятку в 50 тысяч рублей гаишникам. За это на мужчину возбудили уголовное дело, которое предусматривает максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области Во время проверки документов инспекторы заметили внешние признаки опьянения у мужчины, предложив ему пройти освидетельствование. Водитель отказался от процедуры, но побоялся понести за это ответственность и попытался откупиться. «В целях ухода от наказания за совершенное им правонарушение, предложил полицейским откупиться, достал денежные купюры и положил на панель под ручной тормоз патрульного автомобиля», — сказано в сообщении. Приехавшие на место оперативники изъяли деньги и увезли автомобилиста в участок. Госавтоинспекция напоминает, что сообщить о коррупции можно по телефону «02» или «102». «Дача взятки должностному лицу является тяжким преступлением, за совершение которого предусмотрена уголовная ответственность», — отметили в ведомстве. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге ночью 27 марта 43-летний водитель автомобиля Lifan попытался дать взятку в 50 тысяч рублей гаишникам. За это на мужчину возбудили уголовное дело, которое предусматривает максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области Во время проверки документов инспекторы заметили внешние признаки опьянения у мужчины, предложив ему пройти освидетельствование. Водитель отказался от процедуры, но побоялся понести за это ответственность и попытался откупиться. «В целях ухода от наказания за совершенное им правонарушение, предложил полицейским откупиться, достал денежные купюры и положил на панель под ручной тормоз патрульного автомобиля», — сказано в сообщении. Приехавшие на место оперативники изъяли деньги и увезли автомобилиста в участок. Госавтоинспекция напоминает, что сообщить о коррупции можно по телефону «02» или «102». «Дача взятки должностному лицу является тяжким преступлением, за совершение которого предусмотрена уголовная ответственность», — отметили в ведомстве.