Одному из врачей курганской больницы по делу о взятке суд избрал меру пресечения

29 марта 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Заведующий гепатитным отделением КОСИБ подозревается в получении взятки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Заведующий гепатитным отделением, врач-инфекционист Курганской областной инфекционной больницы Юрий Ковалев, подозреваемый в получении взятки, отправлен под домашний арест. Информация о мере пресечения размещена в картотеке суда, передает корреспондент URA.RU. «Ковалеву избрана мера пресечения по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в виде домашнего ареста на два месяца», — указано в картотеке. Суд принял решение 28 марта. По второму врачу информации пока нет. По данным источника URA.RU, в Курганской специализированной инфекционной больнице задержали двух врачей-инфекционистов. Их обвиняют в получении взятки и продаже незарегистрированных в России препаратов от гепатита С. Официальной информации по данному инциденту пока нет. В депздрав Курганской области направлен редакционный запрос. СУ СКР по Курганской области информацию пока не комментирует. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заведующий гепатитным отделением, врач-инфекционист Курганской областной инфекционной больницы Юрий Ковалев, подозреваемый в получении взятки, отправлен под домашний арест. Информация о мере пресечения размещена в картотеке суда, передает корреспондент URA.RU. «Ковалеву избрана мера пресечения по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в виде домашнего ареста на два месяца», — указано в картотеке. Суд принял решение 28 марта. По второму врачу информации пока нет. По данным источника URA.RU, в Курганской специализированной инфекционной больнице задержали двух врачей-инфекционистов. Их обвиняют в получении взятки и продаже незарегистрированных в России препаратов от гепатита С. Официальной информации по данному инциденту пока нет. В депздрав Курганской области направлен редакционный запрос. СУ СКР по Курганской области информацию пока не комментирует.