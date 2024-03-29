Присяжные снова оправдали обвиняемого в заказном убийстве уральского бизнесмена. Фото, видео

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Насими Мамедов в Кировском районном суде. Екатеринбург, мамедов насими
Защитники Мамедова попросили судью вынести оправдательный приговор Фото:
новость из сюжета
Водителя экс-лидера ОПГ второй раз судят по обвинению в убийстве

Присяжные признали Насими Мамедова невиновным в убийстве свердловского бизнесмена Алексея Зубакина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Кировского районного суда Екатеринбурга. Мамедов уже был оправдан в прошлом году.

Оправдательный вердикт присяжные вынесли единогласно. Дослушав решение некоторые друзья Насими заплакали — вероятно, от счастья. После этого защитники Мамедова заявили ходатайство о снятии ареста с имущества подзащитного и попросили судью вынести оправдательный приговор. Дочка и брат убитого на оглашении не присутствовали.

«Знаете, это тяжело описать, практически невозможно. Один мой товарищ сказал: „На эшафот два раза сходить“… Не могу выразить, окрыление что ли», — описал свои эмоции Насими после вердикта.

По версии следствия, убийство было совершено в 2000 году в Екатеринбурге. В деле фигурируют Мамедов, Михаил Клок и Дмитрий Дейч. Первый в те годы работал водителем у Клока (считается экс-лидером ОПГ, сам отрицает связь с криминалом). Третий выступил заказчиком и передал 15 тысяч долларов Клоку за убийство предпринимателя. А тот якобы отдал всю сумму Мамедову.

В 2023 году присяжные уже оправдывали Мамедова. Но затем Свердловский областной суд вернул дело на второй круг. К этому моменту Дейч умер, а Клока до сих пор судят. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

Фото:
Насими Мамедов после вердикта
Насими Мамедов после вердикта
Фото:
Фото сделано утром 29 марта, до суда. На нем Мамедов (на заднем плане с поднятыми руками) с товарищами на пробежке. Селфи делает один из адвокатов Насими — Георгий Краснов
Фото сделано утром 29 марта, до суда. На нем Мамедов (на заднем плане с поднятыми руками) с товарищами на пробежке. Селфи делает один из адвокатов Насими — Георгий Краснов
Фото:

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Присяжные признали Насими Мамедова невиновным в убийстве свердловского бизнесмена Алексея Зубакина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Кировского районного суда Екатеринбурга. Мамедов уже был оправдан в прошлом году. Оправдательный вердикт присяжные вынесли единогласно. Дослушав решение некоторые друзья Насими заплакали — вероятно, от счастья. После этого защитники Мамедова заявили ходатайство о снятии ареста с имущества подзащитного и попросили судью вынести оправдательный приговор. Дочка и брат убитого на оглашении не присутствовали. «Знаете, это тяжело описать, практически невозможно. Один мой товарищ сказал: „На эшафот два раза сходить“… Не могу выразить, окрыление что ли», — описал свои эмоции Насими после вердикта. По версии следствия, убийство было совершено в 2000 году в Екатеринбурге. В деле фигурируют Мамедов, Михаил Клок и Дмитрий Дейч. Первый в те годы работал водителем у Клока (считается экс-лидером ОПГ, сам отрицает связь с криминалом). Третий выступил заказчиком и передал 15 тысяч долларов Клоку за убийство предпринимателя. А тот якобы отдал всю сумму Мамедову. В 2023 году присяжные уже оправдывали Мамедова. Но затем Свердловский областной суд вернул дело на второй круг. К этому моменту Дейч умер, а Клока до сих пор судят. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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