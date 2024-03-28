28 марта 2024

Губернатор Артюхов открыл новую школу в Новом Уренгое. Видео

В Новом Уренгое прошло торжественное открытие школы в микрорайоне Тундровом
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, школа, начальная школа, образование, глобус, уроки, лицей
В Новом Уренгое открыли новую школу на 800 мест Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов торжественно открыл новое образовательное учреждение «Перспектива» в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщили в telegram-канале «Пул 89».

«Дмитрий Артюхов открывает школу на 800 мест в микрорайоне Тундровом Нового Уренгоя и таланты детей, которые будут здесь учиться. К слову, это пятнадцатая новая школа на Ямале за последние шесть лет», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало об открытии шести школ в Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году. Более 3,5 тысяч юных ямальцев будут обучаться в новых образовательных учреждениях.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов торжественно открыл новое образовательное учреждение «Перспектива» в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщили в telegram-канале «Пул 89». «Дмитрий Артюхов открывает школу на 800 мест в микрорайоне Тундровом Нового Уренгоя и таланты детей, которые будут здесь учиться. К слову, это пятнадцатая новая школа на Ямале за последние шесть лет», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало об открытии шести школ в Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году. Более 3,5 тысяч юных ямальцев будут обучаться в новых образовательных учреждениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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