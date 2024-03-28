В Новом Уренгое открыли новую школу на 800 мест
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов торжественно открыл новое образовательное учреждение «Перспектива» в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщили в telegram-канале «Пул 89».
«Дмитрий Артюхов открывает школу на 800 мест в микрорайоне Тундровом Нового Уренгоя и таланты детей, которые будут здесь учиться. К слову, это пятнадцатая новая школа на Ямале за последние шесть лет», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало об открытии шести школ в Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году. Более 3,5 тысяч юных ямальцев будут обучаться в новых образовательных учреждениях.
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