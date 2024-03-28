Губернатор Артюхов открыл новую школу в Новом Уренгое. Видео

В Новом Уренгое прошло торжественное открытие школы в микрорайоне Тундровом

29 марта 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое открыли новую школу на 800 мест Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов торжественно открыл новое образовательное учреждение «Перспектива» в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщили в telegram-канале «Пул 89». «Дмитрий Артюхов открывает школу на 800 мест в микрорайоне Тундровом Нового Уренгоя и таланты детей, которые будут здесь учиться. К слову, это пятнадцатая новая школа на Ямале за последние шесть лет», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало об открытии шести школ в Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году. Более 3,5 тысяч юных ямальцев будут обучаться в новых образовательных учреждениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов торжественно открыл новое образовательное учреждение «Перспектива» в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщили в telegram-канале «Пул 89». «Дмитрий Артюхов открывает школу на 800 мест в микрорайоне Тундровом Нового Уренгоя и таланты детей, которые будут здесь учиться. К слову, это пятнадцатая новая школа на Ямале за последние шесть лет», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало об открытии шести школ в Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году. Более 3,5 тысяч юных ямальцев будут обучаться в новых образовательных учреждениях.