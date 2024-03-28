В Югорском лыжном марафоне примут участие олимпийские чемпионы

29 марта 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Лыжный марафон в ХМАО объединит профессионалов и любителей спорта Фото: Анна Майорова © URA.RU Югорский лыжный марафон, который пройдет 6 и 7 апреля в Ханты-Мансийске, объединит профессионалов и любителей спорта. В соревнованиях примут участие олимпийские чемпионы по лыжным гонкам и биатлону. «В Ханты-Мансийске на дистанцию 50 км Югорского лыжного марафона выйдут знаменитые олимпийские чемпионы: обладатель золотой медали Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков, бронзовые медалисты Иван Алыпов и Алексей Петухов, а также неоднократный призер игр и трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов. В старте пятикилометровой гонки примут участие золотые медалисты Олимпийских игр по биатлону Юрий Кашкаров (Сараево-1984), Ольга Зайцева (Турин-2006, Ванкувер-2010), Светлана Слепцова (Ванкувер-2010) и серебряный призер Сочи-2014 Ольга Вилухина», — сообщила агентству пресс-служба банка «ВТБ», который выступает спонсором спортивного мероприятия. На марафон зарегистрировались 3000 участников из разных регионов России. Организаторы ожидают зарубежных спортсменов из Эстонии и Казахстана. Самому молодому лыжнику один год, а самому опытному — 80 лет. Участники соревнований будут состязаться за крупные денежные призы. За первое место в марафонской дистанции свободным стилем победителям пообещали 400 тысяч рублей. Золотая медаль в классической гонке на 50 км принесет спортсменам 150 тысяч рублей. Общий призовой фонд турнира составит 2,3 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году Югорский лыжный марафон был под угрозой срыва из-за оттепели. Снежная трасса в Ханты-Мансийске начала стремительно таять. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Югорский лыжный марафон, который пройдет 6 и 7 апреля в Ханты-Мансийске, объединит профессионалов и любителей спорта. В соревнованиях примут участие олимпийские чемпионы по лыжным гонкам и биатлону. «В Ханты-Мансийске на дистанцию 50 км Югорского лыжного марафона выйдут знаменитые олимпийские чемпионы: обладатель золотой медали Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков, бронзовые медалисты Иван Алыпов и Алексей Петухов, а также неоднократный призер игр и трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов. В старте пятикилометровой гонки примут участие золотые медалисты Олимпийских игр по биатлону Юрий Кашкаров (Сараево-1984), Ольга Зайцева (Турин-2006, Ванкувер-2010), Светлана Слепцова (Ванкувер-2010) и серебряный призер Сочи-2014 Ольга Вилухина», — сообщила агентству пресс-служба банка «ВТБ», который выступает спонсором спортивного мероприятия. На марафон зарегистрировались 3000 участников из разных регионов России. Организаторы ожидают зарубежных спортсменов из Эстонии и Казахстана. Самому молодому лыжнику один год, а самому опытному — 80 лет. Участники соревнований будут состязаться за крупные денежные призы. За первое место в марафонской дистанции свободным стилем победителям пообещали 400 тысяч рублей. Золотая медаль в классической гонке на 50 км принесет спортсменам 150 тысяч рублей. Общий призовой фонд турнира составит 2,3 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году Югорский лыжный марафон был под угрозой срыва из-за оттепели. Снежная трасса в Ханты-Мансийске начала стремительно таять.