Российский ИИ удивил мир уникальными особенностями

Российские разработки в области искусственного интеллекта завоевывают мировые рынки и успешно конкурируют с западными и восточными AI-гигантами. Благодаря чему это происходит, и какие есть особенности у российского ИИ, рассказал изобретатель Владимир Арлазаров в эксклюзивном интервью URA.RU.
«Уникальная особенность отечественного ИИ — легкость, наш код не требует больших аппаратных мощностей, в отличие от зарубежных аналогов. Россия, с точки зрения науки, является частью целого мирового дискурса, задает свои тренды в области ИИ. У нашей страны есть собственные уникальные течения в искусственном интеллекте, которые развиты лучше, чем у других», — с уверенностью заявил основатель «Smart Engines» Владимир Арлазаров.
Доктор технических наук отметил, что российские разработчики, не имея доступа к сверхмощному железу и масштабному финансированию, как в США и Китае, чаще обращаются к отечественной математической школе, которая считается одной из сильнейших в мире. Отечественные инженеры стараются уменьшить вычислительную сложность алгоритма и стремятся достичь высокого качества вне зависимости от аппаратных ресурсов. Есть в этом свои и сложности, некоторые вещи пока получаются с трудом, но продолжить собственные пути развития ИИ, уверен ученый, просто необходимо.
«Важен сам процесс развития математической школы и продолжения исследований. Здесь ключевое значение имеет иная логика вычислительного процесса и другой, нежели у конкурентов, подход к выбору математического объекта. Зная, какое отставание получила советская и российская микроэлектроника, следуя по пути повторения процессов западных разработчиков, поступать также и в области развития ИИ — означает наращивать отставание», — рассказал Владимир Арлазаров.
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