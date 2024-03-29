Российский ИИ удивил мир уникальными особенностями

AI-разработчик Арлазаров: российский ИИ удивил мир уникальными особенностями

29 марта 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Российские ученые стали частью мирового дискурса в разработке ИИ, отметил доктор технических наук Владимир Арлазаров Фото: Роман Наумов © URA.RU Российские разработки в области искусственного интеллекта завоевывают мировые рынки и успешно конкурируют с западными и восточными AI-гигантами. Благодаря чему это происходит, и какие есть особенности у российского ИИ, рассказал изобретатель Владимир Арлазаров в эксклюзивном интервью URA.RU. «Уникальная особенность отечественного ИИ — легкость, наш код не требует больших аппаратных мощностей, в отличие от зарубежных аналогов. Россия, с точки зрения науки, является частью целого мирового дискурса, задает свои тренды в области ИИ. У нашей страны есть собственные уникальные течения в искусственном интеллекте, которые развиты лучше, чем у других», — с уверенностью заявил основатель «Smart Engines» Владимир Арлазаров. Новость по теме Глава «Руссофт»: для успеха в IT важно выбрать правильный вуз и знать математику Доктор технических наук отметил, что российские разработчики, не имея доступа к сверхмощному железу и масштабному финансированию, как в США и Китае, чаще обращаются к отечественной математической школе, которая считается одной из сильнейших в мире. Отечественные инженеры стараются уменьшить вычислительную сложность алгоритма и стремятся достичь высокого качества вне зависимости от аппаратных ресурсов. Есть в этом свои и сложности, некоторые вещи пока получаются с трудом, но продолжить собственные пути развития ИИ, уверен ученый, просто необходимо. «Важен сам процесс развития математической школы и продолжения исследований. Здесь ключевое значение имеет иная логика вычислительного процесса и другой, нежели у конкурентов, подход к выбору математического объекта. Зная, какое отставание получила советская и российская микроэлектроника, следуя по пути повторения процессов западных разработчиков, поступать также и в области развития ИИ — означает наращивать отставание», — рассказал Владимир Арлазаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские разработки в области искусственного интеллекта завоевывают мировые рынки и успешно конкурируют с западными и восточными AI-гигантами. Благодаря чему это происходит, и какие есть особенности у российского ИИ, рассказал изобретатель Владимир Арлазаров в эксклюзивном интервью URA.RU. «Уникальная особенность отечественного ИИ — легкость, наш код не требует больших аппаратных мощностей, в отличие от зарубежных аналогов. Россия, с точки зрения науки, является частью целого мирового дискурса, задает свои тренды в области ИИ. У нашей страны есть собственные уникальные течения в искусственном интеллекте, которые развиты лучше, чем у других», — с уверенностью заявил основатель «Smart Engines» Владимир Арлазаров. Доктор технических наук отметил, что российские разработчики, не имея доступа к сверхмощному железу и масштабному финансированию, как в США и Китае, чаще обращаются к отечественной математической школе, которая считается одной из сильнейших в мире. Отечественные инженеры стараются уменьшить вычислительную сложность алгоритма и стремятся достичь высокого качества вне зависимости от аппаратных ресурсов. Есть в этом свои и сложности, некоторые вещи пока получаются с трудом, но продолжить собственные пути развития ИИ, уверен ученый, просто необходимо. «Важен сам процесс развития математической школы и продолжения исследований. Здесь ключевое значение имеет иная логика вычислительного процесса и другой, нежели у конкурентов, подход к выбору математического объекта. Зная, какое отставание получила советская и российская микроэлектроника, следуя по пути повторения процессов западных разработчиков, поступать также и в области развития ИИ — означает наращивать отставание», — рассказал Владимир Арлазаров.