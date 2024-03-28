28 марта 2024

В ЯНАО появятся новые меры поддержки для молодых семей

Артюхов обсудил с Якушевым новые меры поддержки многодетных семей Ямала
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Весна. Москва, ребенок, коляска, семья, дети, родитель
На Ямале с 1 мая введут новые меры поддержки многодетных семей Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, обсудив меры поддержки для многодетных семей, которые начнут действовать в регионе с 1 мая 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Округ готов с 1 мая этого года запустить ряд новых мер поддержки для многодетных семей, предусмотренных Указам президента России. Регион уделяет особое внимание большим семьям и постоянно совершенствует региональные меры, направленные на поддержку многодетности и повышение статуса многодетных семей», — говорится в сообщении.

Школьники и студенты, обучающиеся в очной форме, из многодетных семей смогут бесплатно передвигаться на общественном транспорте бесплатно. Кроме того, ямальцам компенсируют от 30 процентов расходов на жилищно-коммунальные услуги. К началу нового учебного года учеников из многодетных семей обеспечат одеждой и спортивной формой. На каждого школьника будут выделены 15 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о вводе новых мер поддержки для семьи и детей в ЯНАО. Губернатор округа Дмитрий Артюхов отметил важность развития института семьи на Ямале.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, обсудив меры поддержки для многодетных семей, которые начнут действовать в регионе с 1 мая 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Округ готов с 1 мая этого года запустить ряд новых мер поддержки для многодетных семей, предусмотренных Указам президента России. Регион уделяет особое внимание большим семьям и постоянно совершенствует региональные меры, направленные на поддержку многодетности и повышение статуса многодетных семей», — говорится в сообщении. Школьники и студенты, обучающиеся в очной форме, из многодетных семей смогут бесплатно передвигаться на общественном транспорте бесплатно. Кроме того, ямальцам компенсируют от 30 процентов расходов на жилищно-коммунальные услуги. К началу нового учебного года учеников из многодетных семей обеспечат одеждой и спортивной формой. На каждого школьника будут выделены 15 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о вводе новых мер поддержки для семьи и детей в ЯНАО. Губернатор округа Дмитрий Артюхов отметил важность развития института семьи на Ямале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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