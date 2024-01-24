Артюхов готовит новые решения по поддержке института семьи в ЯНАО

Дмитрий Артюхов неизменно вводит в ЯНАО новые меры поддержки для семьи и детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал появление на Ямале новых мер поддержки для укрепления института семьи. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Дополняем федеральный Год семьи региональным Годом детства. Готовим много событий и новые решения по поддержке и развитию института семьи на Ямале», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

Он сообщил, что Ямал занимает лидирующие позиции в семейной сфере. Каждая третья семья региона — многодетная, а каждый четвертый житель — ребенок.

Губернатор вспомнил, как познакомился с парой, которая доставила огонь — символ семейного очага на выставке-форуме «Россия». «Супруги отлично справились с ответственной миссией — привезли символическое пламя Года семьи для всего Уральского федерального округа», — оценил Артюхов.