Артюхов готовит новые решения по поддержке института семьи в ЯНАО

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов неизменно вводит в ЯНАО новые меры поддержки для семьи и детей Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал появление на Ямале новых мер поддержки для укрепления института семьи. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Дополняем федеральный Год семьи региональным Годом детства. Готовим много событий и новые решения по поддержке и развитию института семьи на Ямале», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

Он сообщил, что Ямал занимает лидирующие позиции в семейной сфере. Каждая третья семья региона — многодетная, а каждый четвертый житель — ребенок.

Губернатор вспомнил, как познакомился с парой, которая доставила огонь — символ семейного очага на выставке-форуме «Россия». «Супруги отлично справились с ответственной миссией — привезли символическое пламя Года семьи для всего Уральского федерального округа», — оценил Артюхов.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал появление на Ямале новых мер поддержки для укрепления института семьи. Об этом он сообщил в социальных сетях. «Дополняем федеральный Год семьи региональным Годом детства. Готовим много событий и новые решения по поддержке и развитию института семьи на Ямале», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. Он сообщил, что Ямал занимает лидирующие позиции в семейной сфере. Каждая третья семья региона — многодетная, а каждый четвертый житель — ребенок. Губернатор вспомнил, как познакомился с парой, которая доставила огонь — символ семейного очага на выставке-форуме «Россия». «Супруги отлично справились с ответственной миссией — привезли символическое пламя Года семьи для всего Уральского федерального округа», — оценил Артюхов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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