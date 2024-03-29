Бездомные собаки загрызли кроликов на ферме в ХМАО

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Клипарт. Магнитогорск, собаки, бездомные животные, зима
Бродячие собаки убили около 40 кроликов Фото:

На ферму в Урае (ХМАО) напала стая бездомных собак. Животные пробрались в вольер с селекционными кроликами и уничтожили около 40 особей. Об этом сам фермер Абакар рассказал корреспонденту URA.RU.

«Собаки уничтожили порядка 40 кроликов на нашей ферме. Животные проникли внутрь вольера, неизвестно как — может из-за того, что снегом замело, может кто-то впустил. Всего их было около пяти. Я сразу позвонил в единую диспетчерскую службу, приехал участковый, а следом и ветеринарная служба», — рассказал владелец фермы. Позже мужчина подал заявление в полицию.

Подобная ситуация, по словам Абакара, происходит не впервые. В прошлом году бродячие собаки, живущие на соседней базе, уже проникали на ферму, где задавили более ста кроликов. Несмотря на принятые меры безопасности и дополнительную защиту вольера, история вновь повторилась.

Фермер пояснил, что реализует экологический проект на базе своего хозяйства — выводит кроликов, которые переваривают сочные корма. Благодаря такой селекции уменьшается количество биологических отходов. Селекционное поголовье кроликов Абакар выращивает уже на протяжении семи лет.

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На ферму в Урае (ХМАО) напала стая бездомных собак. Животные пробрались в вольер с селекционными кроликами и уничтожили около 40 особей. Об этом сам фермер Абакар рассказал корреспонденту URA.RU. «Собаки уничтожили порядка 40 кроликов на нашей ферме. Животные проникли внутрь вольера, неизвестно как — может из-за того, что снегом замело, может кто-то впустил. Всего их было около пяти. Я сразу позвонил в единую диспетчерскую службу, приехал участковый, а следом и ветеринарная служба», — рассказал владелец фермы. Позже мужчина подал заявление в полицию. Подобная ситуация, по словам Абакара, происходит не впервые. В прошлом году бродячие собаки, живущие на соседней базе, уже проникали на ферму, где задавили более ста кроликов. Несмотря на принятые меры безопасности и дополнительную защиту вольера, история вновь повторилась. Фермер пояснил, что реализует экологический проект на базе своего хозяйства — выводит кроликов, которые переваривают сочные корма. Благодаря такой селекции уменьшается количество биологических отходов. Селекционное поголовье кроликов Абакар выращивает уже на протяжении семи лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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