Свердловские следователи не обнаружили криминала в словах мэра Пинаева

Свердловские следователи не нашли криминала в словах мэра Нижнего Тагила

29 марта 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев считает, что бюджетники не вправе игнорировать выборы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловское управление СКР не нашло криминала в словах мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, пообещавшего разбор полетов бюджетникам после президентских выборов. Это следует из официального ответа ведомства активистам движения «Тагил за перемены». 19 марта глава Нижнего Тагила посетил торжественное открытие онкоцентра при городской больнице №4. Во время разговора с главврачом медучреждения Константином Аникиным он упомянул, что проверит муниципальных служащих и сотрудников бюджетной сферы Нижнего Тагила, проигнорировавших выборы президента. «В течение месяца всех проверим, кто был или не был. Давайте так: или мы в одной команде, или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут? Если получаешь зарплату от государства, не можешь проигнорировать выборы. А тем, кто не голосовал, не место на госслужбе», — сказал Пинаев. Его громкое заявление разошлось по федеральным СМИ и telegram-каналам. 21 марта активисты движения «Тагил за перемены» отправили обращение в свердловское управление СКР. 29 марта им пришел ответ от ведомства. «Установлено, что в обращении не сообщается конкретных данных о признаках преступления, а высказывается лишь предположение о его совершении Пинаевым В.Ю.», — говорится в документе. Источник агентства, близкий к региональному кабмину, отметил, что коллеги широко приветствовали слова Пинаева — «ведь он просто со свойственной ему прямотой озвучил то, о чем принято молчать». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Свердловское управление СКР. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловское управление СКР не нашло криминала в словах мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, пообещавшего разбор полетов бюджетникам после президентских выборов. Это следует из официального ответа ведомства активистам движения «Тагил за перемены». 19 марта глава Нижнего Тагила посетил торжественное открытие онкоцентра при городской больнице №4. Во время разговора с главврачом медучреждения Константином Аникиным он упомянул, что проверит муниципальных служащих и сотрудников бюджетной сферы Нижнего Тагила, проигнорировавших выборы президента. «В течение месяца всех проверим, кто был или не был. Давайте так: или мы в одной команде, или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут? Если получаешь зарплату от государства, не можешь проигнорировать выборы. А тем, кто не голосовал, не место на госслужбе», — сказал Пинаев. Его громкое заявление разошлось по федеральным СМИ и telegram-каналам. 21 марта активисты движения «Тагил за перемены» отправили обращение в свердловское управление СКР. 29 марта им пришел ответ от ведомства. «Установлено, что в обращении не сообщается конкретных данных о признаках преступления, а высказывается лишь предположение о его совершении Пинаевым В.Ю.», — говорится в документе. Источник агентства, близкий к региональному кабмину, отметил, что коллеги широко приветствовали слова Пинаева — «ведь он просто со свойственной ему прямотой озвучил то, о чем принято молчать». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Свердловское управление СКР. На момент публикации ответ не поступил.