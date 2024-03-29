Генпрокуратура направила запрос о признании Аллы Пугачевой иноагентом. Скрин

29 марта 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Генеральная прокуратура России направила запрос в Министерство юстиции о признании заслуженной артистки СССР и РФ Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом сообщает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. «Пугачеву сейчас проверяют. Дальше все на усмотрение контролирующих органов», — написал Бородин в своем telegram-канале. В доказательство он опубликовал скриншот запроса Генпрокуратуры в Минюст по делу о признании Пугачевой иноагентом. Ранее сообщалось, что в РФ была запущена процедура признания Пугачевой иноагентом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами признался, что не слышал о включении артистки в список иноагентов. Ее муж Максим Галкин был признан иностранным агентом в сентябре 2022 года.