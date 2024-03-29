Генпрокуратура направила запрос о признании Аллы Пугачевой иноагентом. Скрин

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Минюст проверит Пугачеву и примет решение о внесении ее в список иноагентов, заявил Бородин Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Генеральная прокуратура России направила запрос в Министерство юстиции о признании заслуженной артистки СССР и РФ Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом сообщает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Пугачеву сейчас проверяют. Дальше все на усмотрение контролирующих органов», — написал Бородин в своем telegram-канале. В доказательство он опубликовал скриншот запроса Генпрокуратуры в Минюст по делу о признании Пугачевой иноагентом.

Ранее сообщалось, что в РФ была запущена процедура признания Пугачевой иноагентом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами признался, что не слышал о включении артистки в список иноагентов. Ее муж Максим Галкин был признан иностранным агентом в сентябре 2022 года.

Генпрокуратура направила Минюсту запрос о признании Пугачевой иноагентом
Генпрокуратура направила Минюсту запрос о признании Пугачевой иноагентом

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Генеральная прокуратура России направила запрос в Министерство юстиции о признании заслуженной артистки СССР и РФ Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом сообщает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. «Пугачеву сейчас проверяют. Дальше все на усмотрение контролирующих органов», — написал Бородин в своем telegram-канале. В доказательство он опубликовал скриншот запроса Генпрокуратуры в Минюст по делу о признании Пугачевой иноагентом. Ранее сообщалось, что в РФ была запущена процедура признания Пугачевой иноагентом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами признался, что не слышал о включении артистки в список иноагентов. Ее муж Максим Галкин был признан иностранным агентом в сентябре 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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