Песков признался, что не слышал о планах внести Пугачеву в список иноагентов

29 марта 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков не слышал о том, что Пугачеву якобы могут признать иноагентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нет официальных заявлений о включении российской певицы Аллы Пугачевой в список иноагентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, тоже об этом (о потенциальном включении Аллы Пугачевой в список иноагентов — прим URA.RU) ничего не слышал. И не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет», — отметил Песков. Об этом он заявил во время конференц-колла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нет официальных заявлений о включении российской певицы Аллы Пугачевой в список иноагентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, тоже об этом (о потенциальном включении Аллы Пугачевой в список иноагентов — прим URA.RU) ничего не слышал. И не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет», — отметил Песков. Об этом он заявил во время конференц-колла.