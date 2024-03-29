Песков признался, что не слышал о планах внести Пугачеву в список иноагентов

Дмитрий Песков не слышал о том, что Пугачеву якобы могут признать иноагентом
Нет официальных заявлений о включении российской певицы Аллы Пугачевой в список иноагентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, тоже об этом (о потенциальном включении Аллы Пугачевой в список иноагентов — прим URA.RU) ничего не слышал. И не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет», — отметил Песков. Об этом он заявил во время конференц-колла.
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