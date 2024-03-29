Песков признался, что не слышал о планах внести Пугачеву в список иноагентов

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков не слышал о том, что Пугачеву якобы могут признать иноагентом Фото:

Нет официальных заявлений о включении российской певицы Аллы Пугачевой в список иноагентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, тоже об этом (о потенциальном включении Аллы Пугачевой в список иноагентов — прим URA.RU) ничего не слышал. И не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет», — отметил Песков. Об этом он заявил во время конференц-колла.

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Нет официальных заявлений о включении российской певицы Аллы Пугачевой в список иноагентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, тоже об этом (о потенциальном включении Аллы Пугачевой в список иноагентов — прим URA.RU) ничего не слышал. И не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет», — отметил Песков. Об этом он заявил во время конференц-колла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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