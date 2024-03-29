Появились подробности обысков в свердловской санчасти. Фото

Полицейские приезжали в свердловскую санчасть ради выемки документов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
Силовики приезжали в санчасть вечером 28 марта (архивное фото) Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) силовики проводили выемку документов в Центральной медико-санитарной части №31 (ЦМСЧ). Об этом URA.RU рассказал информированный источник.

«Была выемка документов. Предполагаю, что это связано со старыми хвостами [руководителя ЦМСЧ Гарика] Хачатряна, которые тянутся за ним с Москвы», — думает собеседник агентства.

По его словам, Хачатряну могут вменять ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ранее другой инсайдер говорил, что начальника подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.

Силовики приехали в учреждение вечером 28 марта. По одним данным, Хачатряна в этот момент не было в Новоуральске. При этом 29-го он находится на рабочем месте, сообщили URA.RU в пресс-службе ЦМСЧ. Эту же информацию подтвердил и мэр города Вячеслав Тюменцев: «[Он] выполняет свои обязанности на своем рабочем месте».

Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться до Хачатряна. «У меня звонок идет из центрального аппарата, наберите, пожалуйста, через два часа», — сказал он и сбросил трубку.

Хачатряну 45 лет. В августе 2021-го он был условно осужден на два года за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Исходя из приговора Егорьевского городского суда следует, что Хачатрян, будучи руководителем Егорьевской ЦРБ, присвоил себе ноутбук и моноблок Apple, которые больнице предоставили спонсоры. Осенью 2023 года он возглавил ЦМСЧ в Новоуральске.

Силовики у входа в ЦМСЧ вечером 28 марта
Силовики у входа в ЦМСЧ вечером 28 марта
Фото:

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В Новоуральске (Свердловская область) силовики проводили выемку документов в Центральной медико-санитарной части №31 (ЦМСЧ). Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «Была выемка документов. Предполагаю, что это связано со старыми хвостами [руководителя ЦМСЧ Гарика] Хачатряна, которые тянутся за ним с Москвы», — думает собеседник агентства. По его словам, Хачатряну могут вменять ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ранее другой инсайдер говорил, что начальника подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Силовики приехали в учреждение вечером 28 марта. По одним данным, Хачатряна в этот момент не было в Новоуральске. При этом 29-го он находится на рабочем месте, сообщили URA.RU в пресс-службе ЦМСЧ. Эту же информацию подтвердил и мэр города Вячеслав Тюменцев: «[Он] выполняет свои обязанности на своем рабочем месте». Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться до Хачатряна. «У меня звонок идет из центрального аппарата, наберите, пожалуйста, через два часа», — сказал он и сбросил трубку. Хачатряну 45 лет. В августе 2021-го он был условно осужден на два года за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Исходя из приговора Егорьевского городского суда следует, что Хачатрян, будучи руководителем Егорьевской ЦРБ, присвоил себе ноутбук и моноблок Apple, которые больнице предоставили спонсоры. Осенью 2023 года он возглавил ЦМСЧ в Новоуральске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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