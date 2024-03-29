Силовики обыскивают офис криптобиржи из-за подозрений в спонсировании террористов

Shot: в Москве проходят обыски офиса криптобиржи Beribit
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Силовики проводят обыски в «Москва-Сити», пишет Shot Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В офис криптобиржи Beribit в «Москва-Сити» нагрянули правоохранители для проведения обысков. Причиной тому стали подозрения в финансировании террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», пишет Shot.

«Обыски проводятся в башне Федерация [в Москва-Сити] — выламывают дверь на 52 этаже [офиса криптобиржи Beribit]. Предварительно, это может быть связано с финансированием из-за рубежа террористов, устроивших теракт в „Крокусе“», — написали в telegram-канале.

При этом ранее Следственный комитет России сообщил, что исполнителей теракта в «Крокусе» финансировали украинские кураторы. Террористам отправляли средства в криптовалюте, пишет «Национальная служба новостей».

URA.RU направило запрос в пресс-службы Следственного комитета по Московской области, а также ФСБ России для уточнения информации. Ответ ожидается.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате трагедии пострадали более 380 человек, также 144 гражданина — погибли, сообщает RT.

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В офис криптобиржи Beribit в «Москва-Сити» нагрянули правоохранители для проведения обысков. Причиной тому стали подозрения в финансировании террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», пишет Shot. «Обыски проводятся в башне Федерация [в Москва-Сити] — выламывают дверь на 52 этаже [офиса криптобиржи Beribit]. Предварительно, это может быть связано с финансированием из-за рубежа террористов, устроивших теракт в „Крокусе“», — написали в telegram-канале. При этом ранее Следственный комитет России сообщил, что исполнителей теракта в «Крокусе» финансировали украинские кураторы. Террористам отправляли средства в криптовалюте, пишет «Национальная служба новостей». URA.RU направило запрос в пресс-службы Следственного комитета по Московской области, а также ФСБ России для уточнения информации. Ответ ожидается. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате трагедии пострадали более 380 человек, также 144 гражданина — погибли, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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