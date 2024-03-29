Силовики обыскивают офис криптобиржи из-за подозрений в спонсировании террористов

В офис криптобиржи Beribit в «Москва-Сити» нагрянули правоохранители для проведения обысков. Причиной тому стали подозрения в финансировании террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», пишет Shot.
«Обыски проводятся в башне Федерация [в Москва-Сити] — выламывают дверь на 52 этаже [офиса криптобиржи Beribit]. Предварительно, это может быть связано с финансированием из-за рубежа террористов, устроивших теракт в „Крокусе“», — написали в telegram-канале.
При этом ранее Следственный комитет России сообщил, что исполнителей теракта в «Крокусе» финансировали украинские кураторы. Террористам отправляли средства в криптовалюте, пишет «Национальная служба новостей».
URA.RU направило запрос в пресс-службы Следственного комитета по Московской области, а также ФСБ России для уточнения информации. Ответ ожидается.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате трагедии пострадали более 380 человек, также 144 гражданина — погибли, сообщает RT.
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