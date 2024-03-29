В мэрии Челябинска рассказали о судьбе недостроенной резиденции главы КНР. Фото

29 марта 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

В мэрии сообщили, окончательно судьба недостроя решится до конца 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У долгостроя на улице Васенко 94 в Челябинске, где в рамках саммитов ШОС и БРИКС планировали разместить резиденцию председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, появился новый владелец. Судьба недостроя решится уже в 2024 году. На данный момент есть несколько оригинальных архитектурных проектов, по которым идет активное обсуждение. «Недострой по улице Васенко, у него сейчас новый владелец. И мы с ним на данный момент в диалоге по поводу того, что там будет. На сегодня есть несколько проектов разного вида, которые заходили к нам в архитектурный совет, но они на сегодня еще обсуждаются», — сообщила глава архитектурного управления Челябинска Ольга Никитина в эфире холдинга «Гранада-пресс» на «Большой редакции». Как отметила Никитина, по выданным разрешениям на строительство, на данный момент это гостиница, торговый центр, также объект, построенный на данной территории, может выполнять спортивную функцию. Никитина заверила, окончательно судьба долгостроя решится до конца 2024 года. В сентябре 2022 года мэрия Челябинска продала с торгов недостроенный объект на Васенко, 94. Согласно данным аукциона, объект продан более чем за 39 млн рублей. Победителем стала компания ООО «Диск Плюс», владельцем которой является Игорь Духин, предприниматель из Челябинска. Ему также принадлежат фирма ООО «Строй Диск» и ООО «Дорстрой 2». На торги также заявлялись компания ООО «Строймаг», принадлежащая бизнесмену из Магнитогорска Владимиру Лакницкому и предприниматель Андрей Федченко. Но они предложили меньшую цену. У долгостроя на улице Васенко 94, где в рамках саммитов ШОС и БРИКС планировали разместить резиденцию председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпиня, появился новый владелец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У долгостроя на улице Васенко 94 в Челябинске, где в рамках саммитов ШОС и БРИКС планировали разместить резиденцию председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, появился новый владелец. Судьба недостроя решится уже в 2024 году. На данный момент есть несколько оригинальных архитектурных проектов, по которым идет активное обсуждение. «Недострой по улице Васенко, у него сейчас новый владелец. И мы с ним на данный момент в диалоге по поводу того, что там будет. На сегодня есть несколько проектов разного вида, которые заходили к нам в архитектурный совет, но они на сегодня еще обсуждаются», — сообщила глава архитектурного управления Челябинска Ольга Никитина в эфире холдинга «Гранада-пресс» на «Большой редакции». Как отметила Никитина, по выданным разрешениям на строительство, на данный момент это гостиница, торговый центр, также объект, построенный на данной территории, может выполнять спортивную функцию. Никитина заверила, окончательно судьба долгостроя решится до конца 2024 года. В сентябре 2022 года мэрия Челябинска продала с торгов недостроенный объект на Васенко, 94. Согласно данным аукциона, объект продан более чем за 39 млн рублей. Победителем стала компания ООО «Диск Плюс», владельцем которой является Игорь Духин, предприниматель из Челябинска. Ему также принадлежат фирма ООО «Строй Диск» и ООО «Дорстрой 2». На торги также заявлялись компания ООО «Строймаг», принадлежащая бизнесмену из Магнитогорска Владимиру Лакницкому и предприниматель Андрей Федченко. Но они предложили меньшую цену.