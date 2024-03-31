У туристов из ХМАО стали популярны новые туры в Калининградскую область

Жители ХМАО начали скупать путевки в Калининградскую область на майские праздники и лето. Турагенты рассказали URA.RU, что у югорчан стали популярны здесь путешествия по небольшим городам.
«Калининград уже разбирают на майские праздники и лето. В области отельная база совсем маленькая. Кроме Калининграда там сейчас популярны экскурсии в соседние городки. В первую очередь — Светлогорск, Зеленоградск, еще смотрят Приморск», — рассказали журналисту URA.RU в турагентстве «Семь чудес».
По области югорчане также предпочитают путешествовать самостоятельно, нередко просто арендуя автомобили. «А экскурсии там можно даже на месте брать, например, в Донское. Или съездить на пляж в Янтарном, или посмотреть Куршскую косу», — добавляют турагенты.
Ранее URA.RU рассказывало, что среди популярных мест отдыха у жителей ХМАО оказался Узбекистан. В турагентстве Soloway отмечали, что интерес югорчан к этому направлению растет из-за гастротуризма и интересной архитектуры.
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