31 марта 2024
30 марта 2024

У туристов из ХМАО стали популярны новые туры в Калининградскую область

Туристы из ХМАО стали скупать туры по небольшим городам Калининградской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы и окрестности Калининграда весной. Калининград, кафедральный собор, велосипедист, калининград, остров канта, преголя
Югорчане начали скупать путевки в Калининградскую область Фото:

Жители ХМАО начали скупать путевки в Калининградскую область на майские праздники и лето. Турагенты рассказали URA.RU, что у югорчан стали популярны здесь путешествия по небольшим городам.

«Калининград уже разбирают на майские праздники и лето. В области отельная база совсем маленькая. Кроме Калининграда там сейчас популярны экскурсии в соседние городки. В первую очередь — Светлогорск, Зеленоградск, еще смотрят Приморск», — рассказали журналисту URA.RU в турагентстве «Семь чудес».

По области югорчане также предпочитают путешествовать самостоятельно, нередко просто арендуя автомобили. «А экскурсии там можно даже на месте брать, например, в Донское. Или съездить на пляж в Янтарном, или посмотреть Куршскую косу», — добавляют турагенты.

Ранее URA.RU рассказывало, что среди популярных мест отдыха у жителей ХМАО оказался Узбекистан. В турагентстве Soloway отмечали, что интерес югорчан к этому направлению растет из-за гастротуризма и интересной архитектуры.

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Жители ХМАО начали скупать путевки в Калининградскую область на майские праздники и лето. Турагенты рассказали URA.RU, что у югорчан стали популярны здесь путешествия по небольшим городам. «Калининград уже разбирают на майские праздники и лето. В области отельная база совсем маленькая. Кроме Калининграда там сейчас популярны экскурсии в соседние городки. В первую очередь — Светлогорск, Зеленоградск, еще смотрят Приморск», — рассказали журналисту URA.RU в турагентстве «Семь чудес». По области югорчане также предпочитают путешествовать самостоятельно, нередко просто арендуя автомобили. «А экскурсии там можно даже на месте брать, например, в Донское. Или съездить на пляж в Янтарном, или посмотреть Куршскую косу», — добавляют турагенты. Ранее URA.RU рассказывало, что среди популярных мест отдыха у жителей ХМАО оказался Узбекистан. В турагентстве Soloway отмечали, что интерес югорчан к этому направлению растет из-за гастротуризма и интересной архитектуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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