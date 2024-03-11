11 марта 2024

У жителей ХМАО набирают популярность новые туры на ближнем зарубежье

Жители ХМАО увлеклись гастротуризмом в Узбекистане
© Служба новостей «URA.RU»
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У югорчан стали популярны туры в Узбекистан Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа набирает популярность отдых в Узбекистане. Турагенты отмечают интерес югорчан к этому направлению из-за гастротуризма и интересной архитектуры. Об этом URA.RU рассказали в агентстве путешествий Soloway.

«Узбекистан сейчас бьет все рекорды, всю зиму отправляли туристов. Здесь среди направлений выбирают чаще всего три города: Самарканд, Бухара и Ташкент. Едут в основном за гастротуризмом — там очень вкусно кормят. И узнать культуру — страна с интересной многовековой историей, плюс там тепло и есть озера», — рассказала корреспонденту руководитель агентства путешествий Елена Соловьева.

В Узбекистан югорчане в первую очередь отправляются за экскурсионным городским туризмом, а также ради местной архитектуры, чтобы поснимать контент. «Они не так давно воссоздали у себя копию старого города», — добавляет турагент.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали чаще путешествовать в Египет. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что югорчане часто выбирают направления для путешествий, куда проще добраться.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа набирает популярность отдых в Узбекистане. Турагенты отмечают интерес югорчан к этому направлению из-за гастротуризма и интересной архитектуры. Об этом URA.RU рассказали в агентстве путешествий Soloway. «Узбекистан сейчас бьет все рекорды, всю зиму отправляли туристов. Здесь среди направлений выбирают чаще всего три города: Самарканд, Бухара и Ташкент. Едут в основном за гастротуризмом — там очень вкусно кормят. И узнать культуру — страна с интересной многовековой историей, плюс там тепло и есть озера», — рассказала корреспонденту руководитель агентства путешествий Елена Соловьева. В Узбекистан югорчане в первую очередь отправляются за экскурсионным городским туризмом, а также ради местной архитектуры, чтобы поснимать контент. «Они не так давно воссоздали у себя копию старого города», — добавляет турагент. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали чаще путешествовать в Египет. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что югорчане часто выбирают направления для путешествий, куда проще добраться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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