У жителей ХМАО набирают популярность новые туры на ближнем зарубежье

Жители ХМАО увлеклись гастротуризмом в Узбекистане

12 марта 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

У югорчан стали популярны туры в Узбекистан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У жителей Ханты-Мансийского автономного округа набирает популярность отдых в Узбекистане. Турагенты отмечают интерес югорчан к этому направлению из-за гастротуризма и интересной архитектуры. Об этом URA.RU рассказали в агентстве путешествий Soloway. «Узбекистан сейчас бьет все рекорды, всю зиму отправляли туристов. Здесь среди направлений выбирают чаще всего три города: Самарканд, Бухара и Ташкент. Едут в основном за гастротуризмом — там очень вкусно кормят. И узнать культуру — страна с интересной многовековой историей, плюс там тепло и есть озера», — рассказала корреспонденту руководитель агентства путешествий Елена Соловьева. В Узбекистан югорчане в первую очередь отправляются за экскурсионным городским туризмом, а также ради местной архитектуры, чтобы поснимать контент. «Они не так давно воссоздали у себя копию старого города», — добавляет турагент. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали чаще путешествовать в Египет. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что югорчане часто выбирают направления для путешествий, куда проще добраться.

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа набирает популярность отдых в Узбекистане. Турагенты отмечают интерес югорчан к этому направлению из-за гастротуризма и интересной архитектуры. Об этом URA.RU рассказали в агентстве путешествий Soloway. «Узбекистан сейчас бьет все рекорды, всю зиму отправляли туристов. Здесь среди направлений выбирают чаще всего три города: Самарканд, Бухара и Ташкент. Едут в основном за гастротуризмом — там очень вкусно кормят. И узнать культуру — страна с интересной многовековой историей, плюс там тепло и есть озера», — рассказала корреспонденту руководитель агентства путешествий Елена Соловьева. В Узбекистан югорчане в первую очередь отправляются за экскурсионным городским туризмом, а также ради местной архитектуры, чтобы поснимать контент. «Они не так давно воссоздали у себя копию старого города», — добавляет турагент. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали чаще путешествовать в Египет. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что югорчане часто выбирают направления для путешествий, куда проще добраться.