У жителей ХМАО набирают популярность новые туры на ближнем зарубежье

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа набирает популярность отдых в Узбекистане. Турагенты отмечают интерес югорчан к этому направлению из-за гастротуризма и интересной архитектуры. Об этом URA.RU рассказали в агентстве путешествий Soloway.
«Узбекистан сейчас бьет все рекорды, всю зиму отправляли туристов. Здесь среди направлений выбирают чаще всего три города: Самарканд, Бухара и Ташкент. Едут в основном за гастротуризмом — там очень вкусно кормят. И узнать культуру — страна с интересной многовековой историей, плюс там тепло и есть озера», — рассказала корреспонденту руководитель агентства путешествий Елена Соловьева.
В Узбекистан югорчане в первую очередь отправляются за экскурсионным городским туризмом, а также ради местной архитектуры, чтобы поснимать контент. «Они не так давно воссоздали у себя копию старого города», — добавляет турагент.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали чаще путешествовать в Египет. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что югорчане часто выбирают направления для путешествий, куда проще добраться.
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