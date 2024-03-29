В Ишимском районе простились со снайпером, служившим в зоне СВО

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Свеча памяти Курган, свеча памяти, траур
Мужчина погиб в зоне СВО феврале Фото:

В Тюменской области прошло прощание с Дмитрием Легаловым, который погиб при исполнении задач СВО. Об этом в telegram-канале сообщает администрация Ишимского района.

«Сегодня состоялось прощание со снайпером отделения огневой поддержки штурмового взвода роты танкового полка мотострелковой дивизии Легаловым Дмитрием Александровичем. Он погиб в ходе специальной военной операции 25 февраля этого года», — говорится в сообщении.

Известно, что Легалов заключил контракт и отправился в зону СВО в ноябре 2023 года. Обстоятельства его смерти не уточняются. Сообщается также, что указом президента России он посмертно награжден орденом Мужества.

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В Тюменской области прошло прощание с Дмитрием Легаловым, который погиб при исполнении задач СВО. Об этом в telegram-канале сообщает администрация Ишимского района. «Сегодня состоялось прощание со снайпером отделения огневой поддержки штурмового взвода роты танкового полка мотострелковой дивизии Легаловым Дмитрием Александровичем. Он погиб в ходе специальной военной операции 25 февраля этого года», — говорится в сообщении. Известно, что Легалов заключил контракт и отправился в зону СВО в ноябре 2023 года. Обстоятельства его смерти не уточняются. Сообщается также, что указом президента России он посмертно награжден орденом Мужества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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