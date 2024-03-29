В Ишимском районе простились со снайпером, служившим в зоне СВО

29 марта 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб в зоне СВО феврале Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюменской области прошло прощание с Дмитрием Легаловым, который погиб при исполнении задач СВО. Об этом в telegram-канале сообщает администрация Ишимского района. «Сегодня состоялось прощание со снайпером отделения огневой поддержки штурмового взвода роты танкового полка мотострелковой дивизии Легаловым Дмитрием Александровичем. Он погиб в ходе специальной военной операции 25 февраля этого года», — говорится в сообщении. Известно, что Легалов заключил контракт и отправился в зону СВО в ноябре 2023 года. Обстоятельства его смерти не уточняются. Сообщается также, что указом президента России он посмертно награжден орденом Мужества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области прошло прощание с Дмитрием Легаловым, который погиб при исполнении задач СВО. Об этом в telegram-канале сообщает администрация Ишимского района. «Сегодня состоялось прощание со снайпером отделения огневой поддержки штурмового взвода роты танкового полка мотострелковой дивизии Легаловым Дмитрием Александровичем. Он погиб в ходе специальной военной операции 25 февраля этого года», — говорится в сообщении. Известно, что Легалов заключил контракт и отправился в зону СВО в ноябре 2023 года. Обстоятельства его смерти не уточняются. Сообщается также, что указом президента России он посмертно награжден орденом Мужества.