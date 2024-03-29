На магнитогорском рынке нашли мясо и рыбу неизвестного происхождения

На трех рынках Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, обнаружили мясо и рыбу, торговля которыми нарушает закон о безопасности пищевой продукции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.
«Проверена информация о продаже продукции без ветеринарно-санитарной экспертизы на трех рынках Магнитогорска. Действия администрации рынков нарушают закон „О качестве и безопасности пищевых продуктов“», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
Инспектор ведомства зафиксировал активную торговлю мясом, субпродуктами, свежей и мороженой рыбой. Однако на товар отсутствовали экспертизы, подтверждающие безопасность и качество мяса, а также отсутствия в нем инфекций. Управление объявило предостережение владельцам рынков и направило информацию в мэрию Магнитогорска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!