На магнитогорском рынке нашли мясо и рыбу неизвестного происхождения

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Центральный городской рынок. Курган, покупатель, продавец, центральный рынок, мясной отдел, рынок, мясо
На рынках продавали мясо, субпродукты и рыбу, не прошедшие экспертизу Фото:

На трех рынках Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, обнаружили мясо и рыбу, торговля которыми нарушает закон о безопасности пищевой продукции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«Проверена информация о продаже продукции без ветеринарно-санитарной экспертизы на трех рынках Магнитогорска. Действия администрации рынков нарушают закон „О качестве и безопасности пищевых продуктов“», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Инспектор ведомства зафиксировал активную торговлю мясом, субпродуктами, свежей и мороженой рыбой. Однако на товар отсутствовали экспертизы, подтверждающие безопасность и качество мяса, а также отсутствия в нем инфекций. Управление объявило предостережение владельцам рынков и направило информацию в мэрию Магнитогорска.

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На трех рынках Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, обнаружили мясо и рыбу, торговля которыми нарушает закон о безопасности пищевой продукции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «Проверена информация о продаже продукции без ветеринарно-санитарной экспертизы на трех рынках Магнитогорска. Действия администрации рынков нарушают закон „О качестве и безопасности пищевых продуктов“», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Инспектор ведомства зафиксировал активную торговлю мясом, субпродуктами, свежей и мороженой рыбой. Однако на товар отсутствовали экспертизы, подтверждающие безопасность и качество мяса, а также отсутствия в нем инфекций. Управление объявило предостережение владельцам рынков и направило информацию в мэрию Магнитогорска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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