В природном парке Ханты-Мансийска объявили карантин из-за бешенства

29 марта 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

В «Самаровском чугасе» обнаружили животное, зараженных вирусом бешенства Фото: Владимир Андреев © URA.RU В природном парке «Самаровский чугас» в Ханты-Мансийске объявлен карантин из-за бешенства животных. Ограничительные меры будут действовать до их официальной отмены. «С 28 марта 2024 года установлен карантин по бешенству животных на отдельных территориях, расположенных в Ханты-Мансийске, а именно: природный парк „Самаровский чугас“, улица Объездная и переулок Геофизиков, дом 27. Ограничительные мероприятия установлены до принятия решения об их отмене», — указано в решении правительства и губернатора ХМАО Натальи Комаровой на официальном сайте властей региона. Бешенством могут болеть все млекопитающие и птицы. Источником вируса, как правило, выступают лисы, волки, енотовидные собаки. Реже выявляется заболевание у медведей, рысей и лосей. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе на территории дач введен карантин по бешенству. Ветслужба обнаружила лисицу с признаками заболевания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В природном парке «Самаровский чугас» в Ханты-Мансийске объявлен карантин из-за бешенства животных. Ограничительные меры будут действовать до их официальной отмены. «С 28 марта 2024 года установлен карантин по бешенству животных на отдельных территориях, расположенных в Ханты-Мансийске, а именно: природный парк „Самаровский чугас“, улица Объездная и переулок Геофизиков, дом 27. Ограничительные мероприятия установлены до принятия решения об их отмене», — указано в решении правительства и губернатора ХМАО Натальи Комаровой на официальном сайте властей региона. Бешенством могут болеть все млекопитающие и птицы. Источником вируса, как правило, выступают лисы, волки, енотовидные собаки. Реже выявляется заболевание у медведей, рысей и лосей. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе на территории дач введен карантин по бешенству. Ветслужба обнаружила лисицу с признаками заболевания.