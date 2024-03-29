В природном парке Ханты-Мансийска объявили карантин из-за бешенства

В природном парке «Самаровский чугас» в Ханты-Мансийске объявлен карантин из-за бешенства животных. Ограничительные меры будут действовать до их официальной отмены.
«С 28 марта 2024 года установлен карантин по бешенству животных на отдельных территориях, расположенных в Ханты-Мансийске, а именно: природный парк „Самаровский чугас“, улица Объездная и переулок Геофизиков, дом 27. Ограничительные мероприятия установлены до принятия решения об их отмене», — указано в решении правительства и губернатора ХМАО Натальи Комаровой на официальном сайте властей региона.
Бешенством могут болеть все млекопитающие и птицы. Источником вируса, как правило, выступают лисы, волки, енотовидные собаки. Реже выявляется заболевание у медведей, рысей и лосей.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе на территории дач введен карантин по бешенству. Ветслужба обнаружила лисицу с признаками заболевания.
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