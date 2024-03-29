Что известно о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет России попросил арестовать Лутфуллои Назримада, который является девятым фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Подозреваемому 24 года, он был временно прописан в Москве, при этом не имея места работы.
«Подозреваемому 24 года, он родом из села Догистон, Таджикистан. У него была временная регистрация в московском районе Гольяново на улице Монтажной. Не работает, не женат, детей нет, ранее был судим», — пишет telegram-канал.
Также сообщалось, что Назримада уже был арестован на 15 суток. В день трагедии он вел себя вызывающе и дерзко рядом с концертной площадкой.
Кроме того, по данным канала «112», в зале суда фигурант вел себя неадекватно, из-за чего пришлось заковать ему руки и ноги. Назримад также мог участвовать в схеме финансирования террористов.
Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта и унесла жизни 144 невинных граждан. После теракта начались аресты и задержания всех, кто может иметь отношение к произошедшему. Недавно в Басманном суде Москвы сообщили, Следком просит поместить под арест Назримада, пишет RT.
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