Что известно о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Shot: девятый фигурант дела о теракте был прописан в Москве и не работал

29 марта 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

СК просит ареста Лутфуллои Назримада, который является фигурантом дела о теракте в «Крокусе» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Следственный комитет России попросил арестовать Лутфуллои Назримада, который является девятым фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Подозреваемому 24 года, он был временно прописан в Москве, при этом не имея места работы. «Подозреваемому 24 года, он родом из села Догистон, Таджикистан. У него была временная регистрация в московском районе Гольяново на улице Монтажной. Не работает, не женат, детей нет, ранее был судим», — пишет telegram-канал. Также сообщалось, что Назримада уже был арестован на 15 суток. В день трагедии он вел себя вызывающе и дерзко рядом с концертной площадкой. Кроме того, по данным канала «112», в зале суда фигурант вел себя неадекватно, из-за чего пришлось заковать ему руки и ноги. Назримад также мог участвовать в схеме финансирования террористов. Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта и унесла жизни 144 невинных граждан. После теракта начались аресты и задержания всех, кто может иметь отношение к произошедшему. Недавно в Басманном суде Москвы сообщили, Следком просит поместить под арест Назримада, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России попросил арестовать Лутфуллои Назримада, который является девятым фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Подозреваемому 24 года, он был временно прописан в Москве, при этом не имея места работы. «Подозреваемому 24 года, он родом из села Догистон, Таджикистан. У него была временная регистрация в московском районе Гольяново на улице Монтажной. Не работает, не женат, детей нет, ранее был судим», — пишет telegram-канал. Также сообщалось, что Назримада уже был арестован на 15 суток. В день трагедии он вел себя вызывающе и дерзко рядом с концертной площадкой. Кроме того, по данным канала «112», в зале суда фигурант вел себя неадекватно, из-за чего пришлось заковать ему руки и ноги. Назримад также мог участвовать в схеме финансирования террористов. Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта и унесла жизни 144 невинных граждан. После теракта начались аресты и задержания всех, кто может иметь отношение к произошедшему. Недавно в Басманном суде Москвы сообщили, Следком просит поместить под арест Назримада, пишет RT.