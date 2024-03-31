В Кургане экс-директору МУП Ермакову вынесли новый приговор за коррупцию

Курганский суд признал бывшего директора МУП Ермакова виновным в коррупции

01 апреля 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

Экс-директору мусорного полигона Кургана наказали за коррупцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший директор курганского МУП «Шуховский полигон ТБО» Александр Ермаков был признан виновным в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Он получил наказание в виде условного лишения свободы и штрафа. Об этом URA.RU сообщили в курганском горсуде. «Ермаков совершил хищение имущества и вверенных ему денежных средств, находящихся на счете МУП города Кургана <…> используя свое служебное положение, подписал табели учета рабочего времени, не соответствующие действительности», — привели подробности приговора в пресс-службе суда. Бывшего директора шуховского полигона приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 70 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Это третье решение суда по делу Ермакова. Прежде его признавали виновным, но дело вернули на пересмотр. Позднее суд отправил уголовное дело на доработку следствию. Экс-директора МУП обвиняли в том, что строил себе баню на участке и привлекал для этого рабочих полигона. При этом он вносил в табель данные об отработке ими рабочих часов. Также на средства предприятия была отремонтирована машина, не являющаяся собственностью МУП. Помимо этого, из служебного гаража были спилены трубы, которые затем стали частью забора на даче Ермакова. Ранее URA.RU сообщало, что экс-директору вынесли приговор по делу о растрате. Ермакову назначили условное наказание в виде 4,5 года лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший директор курганского МУП «Шуховский полигон ТБО» Александр Ермаков был признан виновным в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Он получил наказание в виде условного лишения свободы и штрафа. Об этом URA.RU сообщили в курганском горсуде. «Ермаков совершил хищение имущества и вверенных ему денежных средств, находящихся на счете МУП города Кургана <…> используя свое служебное положение, подписал табели учета рабочего времени, не соответствующие действительности», — привели подробности приговора в пресс-службе суда. Бывшего директора шуховского полигона приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 70 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Это третье решение суда по делу Ермакова. Прежде его признавали виновным, но дело вернули на пересмотр. Позднее суд отправил уголовное дело на доработку следствию. Экс-директора МУП обвиняли в том, что строил себе баню на участке и привлекал для этого рабочих полигона. При этом он вносил в табель данные об отработке ими рабочих часов. Также на средства предприятия была отремонтирована машина, не являющаяся собственностью МУП. Помимо этого, из служебного гаража были спилены трубы, которые затем стали частью забора на даче Ермакова. Ранее URA.RU сообщало, что экс-директору вынесли приговор по делу о растрате. Ермакову назначили условное наказание в виде 4,5 года лишения свободы.