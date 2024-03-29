Свердловская полиция накрыла подпольный покерный клуб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карты игральные. Челябинск, покер, карты игральные, казино, мошенник, шулер
Организатор подпольного покера находится под подпиской о невыезде Фото:

В Нижней Туре (Свердловская область) на улице Строителей силовики накрыли нелегальный покерный клуб. Организатора азартных игр также задержали, им оказался директор компании, добывающей драгоценные металлы. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Занимался нелегальщиной три года, пока к нему не залетели силовики. Поймали с поличным: забрали игорный стол, фишки, карты и 131 тысячу рублей наличными», — пишет telegram-канал Ural Mash. В настоящее время свердловчанин находится под подпиской о невыезде, на него завели уголовное дело.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы силовых ведомств. В региональных СКР и полиции пока от комментарием воздержались в интересах расследования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижней Туре (Свердловская область) на улице Строителей силовики накрыли нелегальный покерный клуб. Организатора азартных игр также задержали, им оказался директор компании, добывающей драгоценные металлы. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Занимался нелегальщиной три года, пока к нему не залетели силовики. Поймали с поличным: забрали игорный стол, фишки, карты и 131 тысячу рублей наличными», — пишет telegram-канал Ural Mash. В настоящее время свердловчанин находится под подпиской о невыезде, на него завели уголовное дело. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы силовых ведомств. В региональных СКР и полиции пока от комментарием воздержались в интересах расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...