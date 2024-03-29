Свердловская полиция накрыла подпольный покерный клуб

29 марта 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Организатор подпольного покера находится под подпиской о невыезде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижней Туре (Свердловская область) на улице Строителей силовики накрыли нелегальный покерный клуб. Организатора азартных игр также задержали, им оказался директор компании, добывающей драгоценные металлы. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Занимался нелегальщиной три года, пока к нему не залетели силовики. Поймали с поличным: забрали игорный стол, фишки, карты и 131 тысячу рублей наличными», — пишет telegram-канал Ural Mash. В настоящее время свердловчанин находится под подпиской о невыезде, на него завели уголовное дело. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы силовых ведомств. В региональных СКР и полиции пока от комментарием воздержались в интересах расследования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижней Туре (Свердловская область) на улице Строителей силовики накрыли нелегальный покерный клуб. Организатора азартных игр также задержали, им оказался директор компании, добывающей драгоценные металлы. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Занимался нелегальщиной три года, пока к нему не залетели силовики. Поймали с поличным: забрали игорный стол, фишки, карты и 131 тысячу рублей наличными», — пишет telegram-канал Ural Mash. В настоящее время свердловчанин находится под подпиской о невыезде, на него завели уголовное дело. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы силовых ведомств. В региональных СКР и полиции пока от комментарием воздержались в интересах расследования.