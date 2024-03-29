Зеленский допустил переговоры с Путиным без выхода на границы 1991 года

29 марта 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский допустил переговоры с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с Россией, если ВСУ «выйдут на границы 2022 года». По его мнению, Киеву не нужно будет «возвращать» свои территории военным путем, если Запад устроит «торговую блокаду» РФ. Ранее Зеленский категорически выступал против проведения переговоров, если территория его страны не будет возвращена к границам 1991 года. «Нам не нужно будет деоккупировать все [свои] территории исключительно военным путем [,чтобы выйти на переговоры с Россией]», — подчеркнул Владимир Зеленский в интервью CBS News, запись которого доступна на YouTube. По его мнению, достаточно будет выйти на границы 2022 года и тогда президент РФ Владимир Путин «будет готов к диалогу». Украиский глава также заявил, что переговоры должны будут пройти при поддержке международного сообщества. Владимир Зеленский неоднократно выступал против проведения мирных переговоров с Россией, в отличие от последней. Он даже запретил на законодательном уровне в своей стране проведение соответствующих переговоров. Слова о возможности общения Киева с РФ противоречат запрету Зеленского, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает телеканал 360. В свою очередь Москва готова вести переговоры с Западом по Украине в честной и непредвзятой атмосфере, подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров. Украина может прекратить свое существование как государство, если не начнет мирные переговоры, пишет издание Shkan Gendai, передает RT. В 2022 году в состав России в ходе референдумов вошли территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с Россией, если ВСУ «выйдут на границы 2022 года». По его мнению, Киеву не нужно будет «возвращать» свои территории военным путем, если Запад устроит «торговую блокаду» РФ. Ранее Зеленский категорически выступал против проведения переговоров, если территория его страны не будет возвращена к границам 1991 года. «Нам не нужно будет деоккупировать все [свои] территории исключительно военным путем [,чтобы выйти на переговоры с Россией]», — подчеркнул Владимир Зеленский в интервью CBS News, запись которого доступна на YouTube. По его мнению, достаточно будет выйти на границы 2022 года и тогда президент РФ Владимир Путин «будет готов к диалогу». Украиский глава также заявил, что переговоры должны будут пройти при поддержке международного сообщества. Владимир Зеленский неоднократно выступал против проведения мирных переговоров с Россией, в отличие от последней. Он даже запретил на законодательном уровне в своей стране проведение соответствующих переговоров. Слова о возможности общения Киева с РФ противоречат запрету Зеленского, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает телеканал 360. В свою очередь Москва готова вести переговоры с Западом по Украине в честной и непредвзятой атмосфере, подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров. Украина может прекратить свое существование как государство, если не начнет мирные переговоры, пишет издание Shkan Gendai, передает RT. В 2022 году в состав России в ходе референдумов вошли территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.