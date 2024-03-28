28 марта 2024

В ЯНАО диктант на языке аборигенов написало рекордное количество участников

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В ЯНАО диктант на языке КМНС написало 1163 участника Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе 1163 участника написали диктант на языке коренных малочисленных народов севера (КМНС), а также языке коми. По информации окружного департамента КМНС, рекорд прошлого года побит на 176 человек.

«В этом году рекордное количество участников — 1163 человека — написали ежегодный диктант на языках коренных малочисленных народов Севера и коми языке „Язык наш веками отточен“. Это на 175 участников больше, чем в прошлом году», — сообщается в telegram-канале департамента.

Участники писали диктант на ненецком, ханты, селькупском и коми языках, а также на семи диалектах. На мероприятии был предусмотрен онлайн формат.

Огромным опытом взаимодействия с коренными народами власти Ямала готовы поделиться с другими регионами. В округе решается множество задач в данном направлении, а они прямо влияют на взаимоотношения федерального центра и регионов.

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В Ямало-Ненецком автономном округе 1163 участника написали диктант на языке коренных малочисленных народов севера (КМНС), а также языке коми. По информации окружного департамента КМНС, рекорд прошлого года побит на 176 человек. «В этом году рекордное количество участников — 1163 человека — написали ежегодный диктант на языках коренных малочисленных народов Севера и коми языке „Язык наш веками отточен“. Это на 175 участников больше, чем в прошлом году», — сообщается в telegram-канале департамента. Участники писали диктант на ненецком, ханты, селькупском и коми языках, а также на семи диалектах. На мероприятии был предусмотрен онлайн формат. Огромным опытом взаимодействия с коренными народами власти Ямала готовы поделиться с другими регионами. В округе решается множество задач в данном направлении, а они прямо влияют на взаимоотношения федерального центра и регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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