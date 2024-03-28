В ЯНАО диктант на языке аборигенов написало рекордное количество участников

29 марта 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

В ЯНАО диктант на языке КМНС написало 1163 участника Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе 1163 участника написали диктант на языке коренных малочисленных народов севера (КМНС), а также языке коми. По информации окружного департамента КМНС, рекорд прошлого года побит на 176 человек. «В этом году рекордное количество участников — 1163 человека — написали ежегодный диктант на языках коренных малочисленных народов Севера и коми языке „Язык наш веками отточен“. Это на 175 участников больше, чем в прошлом году», — сообщается в telegram-канале департамента. Участники писали диктант на ненецком, ханты, селькупском и коми языках, а также на семи диалектах. На мероприятии был предусмотрен онлайн формат. Огромным опытом взаимодействия с коренными народами власти Ямала готовы поделиться с другими регионами. В округе решается множество задач в данном направлении, а они прямо влияют на взаимоотношения федерального центра и регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ямало-Ненецком автономном округе 1163 участника написали диктант на языке коренных малочисленных народов севера (КМНС), а также языке коми. По информации окружного департамента КМНС, рекорд прошлого года побит на 176 человек. «В этом году рекордное количество участников — 1163 человека — написали ежегодный диктант на языках коренных малочисленных народов Севера и коми языке „Язык наш веками отточен“. Это на 175 участников больше, чем в прошлом году», — сообщается в telegram-канале департамента. Участники писали диктант на ненецком, ханты, селькупском и коми языках, а также на семи диалектах. На мероприятии был предусмотрен онлайн формат. Огромным опытом взаимодействия с коренными народами власти Ямала готовы поделиться с другими регионами. В округе решается множество задач в данном направлении, а они прямо влияют на взаимоотношения федерального центра и регионов.