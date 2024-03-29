Умер экс-депутат Госдумы Косариков

Бывший председатель городской думы Нижнего Новгорода, экс-депутат Госдумы Александр Косариков скончался на 80-м году жизни.
«Только что пришли печальные вести. Умер Александр Николаевич Косариков», — сообщил Евгений Люлин в своем Telegram-канале. Политику исполнилось 79 лет 4 марта этого года
Евгений Люлин отметил значительный вклад Косарикова в развитие Нижегородской области, его работу на различных государственных должностях, включая заместителя губернатора и депутата Госдумы. Помимо этого экс-депутат Госдумы вел преподавательскую деятельность в Волго-Вятской академии и НИИ измерительных систем.
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Бывший председатель городской думы Нижнего Новгорода, экс-депутат Госдумы Александр Косариков скончался на 80-м году жизни. «Только что пришли печальные вести. Умер Александр Николаевич Косариков», — сообщил Евгений Люлин в своем Telegram-канале. Политику исполнилось 79 лет 4 марта этого года Евгений Люлин отметил значительный вклад Косарикова в развитие Нижегородской области, его работу на различных государственных должностях, включая заместителя губернатора и депутата Госдумы. Помимо этого экс-депутат Госдумы вел преподавательскую деятельность в Волго-Вятской академии и НИИ измерительных систем.