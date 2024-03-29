29 марта 2024

Умер экс-депутат Госдумы Косариков

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина смерти не указана Фото:

Бывший председатель городской думы Нижнего Новгорода, экс-депутат Госдумы Александр Косариков скончался на 80-м году жизни.

«Только что пришли печальные вести. Умер Александр Николаевич Косариков», — сообщил Евгений Люлин в своем Telegram-канале. Политику исполнилось 79 лет 4 марта этого года

Евгений Люлин отметил значительный вклад Косарикова в развитие Нижегородской области, его работу на различных государственных должностях, включая заместителя губернатора и депутата Госдумы. Помимо этого экс-депутат Госдумы вел преподавательскую деятельность в Волго-Вятской академии и НИИ измерительных систем.

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Бывший председатель городской думы Нижнего Новгорода, экс-депутат Госдумы Александр Косариков скончался на 80-м году жизни. «Только что пришли печальные вести. Умер Александр Николаевич Косариков», — сообщил Евгений Люлин в своем Telegram-канале. Политику исполнилось 79 лет 4 марта этого года Евгений Люлин отметил значительный вклад Косарикова в развитие Нижегородской области, его работу на различных государственных должностях, включая заместителя губернатора и депутата Госдумы. Помимо этого экс-депутат Госдумы вел преподавательскую деятельность в Волго-Вятской академии и НИИ измерительных систем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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