Умер экс-депутат Госдумы Косариков

30 марта 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

Причина смерти не указана Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывший председатель городской думы Нижнего Новгорода, экс-депутат Госдумы Александр Косариков скончался на 80-м году жизни. «Только что пришли печальные вести. Умер Александр Николаевич Косариков», — сообщил Евгений Люлин в своем Telegram-канале. Политику исполнилось 79 лет 4 марта этого года Евгений Люлин отметил значительный вклад Косарикова в развитие Нижегородской области, его работу на различных государственных должностях, включая заместителя губернатора и депутата Госдумы. Помимо этого экс-депутат Госдумы вел преподавательскую деятельность в Волго-Вятской академии и НИИ измерительных систем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший председатель городской думы Нижнего Новгорода, экс-депутат Госдумы Александр Косариков скончался на 80-м году жизни. «Только что пришли печальные вести. Умер Александр Николаевич Косариков», — сообщил Евгений Люлин в своем Telegram-канале. Политику исполнилось 79 лет 4 марта этого года Евгений Люлин отметил значительный вклад Косарикова в развитие Нижегородской области, его работу на различных государственных должностях, включая заместителя губернатора и депутата Госдумы. Помимо этого экс-депутат Госдумы вел преподавательскую деятельность в Волго-Вятской академии и НИИ измерительных систем.