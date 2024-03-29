Прибыль челябинского меткобината олигарха Зюзина упала в девять раз

30 марта 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

Свежие экономические данные акционерам ЧМК аудиторы предоставили 29 марта 2024 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Чистая прибыль челябинского металлургического комбината (ЧМК), основным совладельцем которого является Иван Зюзин, упала в девять раз. Это следует из отчета аудиторского заключения по итогам 2023 года. «Согласно заключению независимого аудитора, представленного акционерам публичного общества Челябинский металлургический комбинат, за 12 месяцев 2023 года чистая прибыль составила 1,6 млрд против 14,6 млрд за 2022 год», — говорится в отчете. При этом выручка за аналогичные периоды составляет 162,1 млрд против 168,2 млрд. Чистые активы, исходя из представленных сведений, на 31 декабря 2023 года на уровне 82,5 млрд. Двумя годами ранее они были равны 67,2 млрд. Ранее компания «Мечел-Кокс» Игоря Зюзина из Челябинска проиграла суд Уральскому управлению Росприроднадзор. Спор шел из-за неучтенного и ненормированного выброса вредных веществ в воздух. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чистая прибыль челябинского металлургического комбината (ЧМК), основным совладельцем которого является Иван Зюзин, упала в девять раз. Это следует из отчета аудиторского заключения по итогам 2023 года. «Согласно заключению независимого аудитора, представленного акционерам публичного общества Челябинский металлургический комбинат, за 12 месяцев 2023 года чистая прибыль составила 1,6 млрд против 14,6 млрд за 2022 год», — говорится в отчете. При этом выручка за аналогичные периоды составляет 162,1 млрд против 168,2 млрд. Чистые активы, исходя из представленных сведений, на 31 декабря 2023 года на уровне 82,5 млрд. Двумя годами ранее они были равны 67,2 млрд. Ранее компания «Мечел-Кокс» Игоря Зюзина из Челябинска проиграла суд Уральскому управлению Росприроднадзор. Спор шел из-за неучтенного и ненормированного выброса вредных веществ в воздух.