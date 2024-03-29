Зеленский пригрозил ударами по Крыму ракетами ATACMS, которые еще не получил

30 марта 2024 в 04:35 Размер текста - 17 +

Украина еще не получила ракеты ATACMS Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по объектам в Крыму. Соответствующее заявление он сделал, несмотря на то, что эти ракеты пока не поставляются на Украину. «В настоящее время ракеты ATACMS „не находятся на территории Украины“, но хотелось бы их использовать для ударов по аэродромам в Крыму», — передает слова Зеленского Washington Post. Это заявление Зеленского подчеркивает стремление Украины к расширению своего вооружения дальнего радиуса действия и усилению своих позиций в конфликте, указано в материале. В Пентагоне заявили, что готовы поставить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Ранее в администрации президента США Джо Байдена эту просьбу отклоняли, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по объектам в Крыму. Соответствующее заявление он сделал, несмотря на то, что эти ракеты пока не поставляются на Украину. «В настоящее время ракеты ATACMS „не находятся на территории Украины“, но хотелось бы их использовать для ударов по аэродромам в Крыму», — передает слова Зеленского Washington Post. Это заявление Зеленского подчеркивает стремление Украины к расширению своего вооружения дальнего радиуса действия и усилению своих позиций в конфликте, указано в материале. В Пентагоне заявили, что готовы поставить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Ранее в администрации президента США Джо Байдена эту просьбу отклоняли, пишет RT.