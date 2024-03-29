29 марта 2024

Зеленский пригрозил ударами по Крыму ракетами ATACMS, которые еще не получил

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Украина еще не получила ракеты ATACMS Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по объектам в Крыму. Соответствующее заявление он сделал, несмотря на то, что эти ракеты пока не поставляются на Украину.

«В настоящее время ракеты ATACMS „не находятся на территории Украины“, но хотелось бы их использовать для ударов по аэродромам в Крыму», — передает слова Зеленского Washington Post. Это заявление Зеленского подчеркивает стремление Украины к расширению своего вооружения дальнего радиуса действия и усилению своих позиций в конфликте, указано в материале.

В Пентагоне заявили, что готовы поставить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Ранее в администрации президента США Джо Байдена эту просьбу отклоняли, пишет RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по объектам в Крыму. Соответствующее заявление он сделал, несмотря на то, что эти ракеты пока не поставляются на Украину. «В настоящее время ракеты ATACMS „не находятся на территории Украины“, но хотелось бы их использовать для ударов по аэродромам в Крыму», — передает слова Зеленского Washington Post. Это заявление Зеленского подчеркивает стремление Украины к расширению своего вооружения дальнего радиуса действия и усилению своих позиций в конфликте, указано в материале. В Пентагоне заявили, что готовы поставить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Ранее в администрации президента США Джо Байдена эту просьбу отклоняли, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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