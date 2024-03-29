В России изменится закон о перепланировке квартир с 1 апреля

30 марта 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

В РФ меняется процедура согласования перепланировки жилья (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В России с 1 апреля изменят правила согласования при перепланировке жилья. Об этом рассказала зампредседателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. «В Жилищный кодекс и ряд других нормативных документов планируется внесение изменений. Согласно поправкам, перепланировкой будет считаться изменение размеров или формы помещения. То же касается создания новых помещений с помощью перегородок внутри квартиры», — передает издание «Прайм» слова Киракосян. До внесения поправок, перепланировкой жилья считались такие изменения конфигурации помещения, которые необходимо было вносить в техплан квартиры или дома, отметила эксперт в сфере ЖКХ. Согласно новой процедуре согласования, собственник жилья должен будет еще до перепланировки согласовать ее проект и техплан с местными властями. Затем после получения разрешения он может приступить к ремонту жилья. Если процедура будет нарушена, то владельца квартиры обяжут привести жилье в состояние, которое было до перепланировки, подчеркнула Киракосян. Ранее перепланировка считалась узаконенной сразу после подписания акта приемочной комиссии, а теперь нужно ждать, когда Росреестр внесет изменения о площади объекта. Если в ведомстве найдут несоответствия в документах и решат приостановить процесс, собственник не получит соответствующего уведомления от Росреестра, а узнает об этом от администрации, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России с 1 апреля изменят правила согласования при перепланировке жилья. Об этом рассказала зампредседателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. «В Жилищный кодекс и ряд других нормативных документов планируется внесение изменений. Согласно поправкам, перепланировкой будет считаться изменение размеров или формы помещения. То же касается создания новых помещений с помощью перегородок внутри квартиры», — передает издание «Прайм» слова Киракосян. До внесения поправок, перепланировкой жилья считались такие изменения конфигурации помещения, которые необходимо было вносить в техплан квартиры или дома, отметила эксперт в сфере ЖКХ. Согласно новой процедуре согласования, собственник жилья должен будет еще до перепланировки согласовать ее проект и техплан с местными властями. Затем после получения разрешения он может приступить к ремонту жилья. Если процедура будет нарушена, то владельца квартиры обяжут привести жилье в состояние, которое было до перепланировки, подчеркнула Киракосян. Ранее перепланировка считалась узаконенной сразу после подписания акта приемочной комиссии, а теперь нужно ждать, когда Росреестр внесет изменения о площади объекта. Если в ведомстве найдут несоответствия в документах и решат приостановить процесс, собственник не получит соответствующего уведомления от Росреестра, а узнает об этом от администрации, передает «Царьград».