29 марта 2024

В России изменится закон о перепланировке квартир с 1 апреля

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилые дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Курган, ремонт квартиры
В РФ меняется процедура согласования перепланировки жилья (архивное фото) Фото:

В России с 1 апреля изменят правила согласования при перепланировке жилья. Об этом рассказала зампредседателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

«В Жилищный кодекс и ряд других нормативных документов планируется внесение изменений. Согласно поправкам, перепланировкой будет считаться изменение размеров или формы помещения. То же касается создания новых помещений с помощью перегородок внутри квартиры», — передает издание «Прайм» слова Киракосян.

До внесения поправок, перепланировкой жилья считались такие изменения конфигурации помещения, которые необходимо было вносить в техплан квартиры или дома, отметила эксперт в сфере ЖКХ. Согласно новой процедуре согласования, собственник жилья должен будет еще до перепланировки согласовать ее проект и техплан с местными властями.

Затем после получения разрешения он может приступить к ремонту жилья. Если процедура будет нарушена, то владельца квартиры обяжут привести жилье в состояние, которое было до перепланировки, подчеркнула Киракосян.

Ранее перепланировка считалась узаконенной сразу после подписания акта приемочной комиссии, а теперь нужно ждать, когда Росреестр внесет изменения о площади объекта. Если в ведомстве найдут несоответствия в документах и решат приостановить процесс, собственник не получит соответствующего уведомления от Росреестра, а узнает об этом от администрации, передает «Царьград».

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В России с 1 апреля изменят правила согласования при перепланировке жилья. Об этом рассказала зампредседателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. «В Жилищный кодекс и ряд других нормативных документов планируется внесение изменений. Согласно поправкам, перепланировкой будет считаться изменение размеров или формы помещения. То же касается создания новых помещений с помощью перегородок внутри квартиры», — передает издание «Прайм» слова Киракосян. До внесения поправок, перепланировкой жилья считались такие изменения конфигурации помещения, которые необходимо было вносить в техплан квартиры или дома, отметила эксперт в сфере ЖКХ. Согласно новой процедуре согласования, собственник жилья должен будет еще до перепланировки согласовать ее проект и техплан с местными властями. Затем после получения разрешения он может приступить к ремонту жилья. Если процедура будет нарушена, то владельца квартиры обяжут привести жилье в состояние, которое было до перепланировки, подчеркнула Киракосян. Ранее перепланировка считалась узаконенной сразу после подписания акта приемочной комиссии, а теперь нужно ждать, когда Росреестр внесет изменения о площади объекта. Если в ведомстве найдут несоответствия в документах и решат приостановить процесс, собственник не получит соответствующего уведомления от Росреестра, а узнает об этом от администрации, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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