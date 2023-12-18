18 декабря 2023

Пермяки обучили нейросеть управлять процессами на заводах

Пермские ученые обучили нейросеть управлять промышленными газовыми горелками
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Куйвашева на УЗТМ. Екатеринбург, сварка, завод, производство
Газовые горелки под управлением нейросети могут использовать при сварке Фото:

Нейросеть способна помочь промышленникам в управлении газовыми горелками, которые используются на заводах. Этому искусственный интеллект обучили ученые Пермского Политеха (ПНИПУ), рассказали в вузе.

«Использование нейросети даст возможность оперативно определять изменение теплотворной способности топливного газа, зарастание, забивание стенок топочной камеры нагаром, изменение количества тепла, выделяющегося при сгорании газа. Это позволит оптимизировать работу аппарата горелки, чтобы она функционировала максимально эффективно и без перебоев, без остановки производственного процесса», — рассказали URA.RU в Политехе.

Газовые горелки используются в промышленности при сварке и резке материалов, в работе котлов и печей. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые ПНИПУ представили проект, который может ускорить изготовление металлических деталей в самолетостроении.

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Нейросеть способна помочь промышленникам в управлении газовыми горелками, которые используются на заводах. Этому искусственный интеллект обучили ученые Пермского Политеха (ПНИПУ), рассказали в вузе. «Использование нейросети даст возможность оперативно определять изменение теплотворной способности топливного газа, зарастание, забивание стенок топочной камеры нагаром, изменение количества тепла, выделяющегося при сгорании газа. Это позволит оптимизировать работу аппарата горелки, чтобы она функционировала максимально эффективно и без перебоев, без остановки производственного процесса», — рассказали URA.RU в Политехе. Газовые горелки используются в промышленности при сварке и резке материалов, в работе котлов и печей. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые ПНИПУ представили проект, который может ускорить изготовление металлических деталей в самолетостроении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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