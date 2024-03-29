Полицейские забрали у судимого челябинца оружие и 139 патронов. Фото

30 марта 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Оружие и патроны мужчина хранил без разрешительных документов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Варненском районе Челябинской области оперативники изъяли оружие и 139 патронов калибра 5,6 миллиметров у судимого 60-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Оперативники Варненского района изъяли оружие и патроны у ранее судимого 60-летнего жителя села Катенино. В гараже частного дома были обнаружены 139 патронов гражданского оружия калибра 5,6 мм отечественного производства и… винтовка», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Оружие и патроны мужчина хранил без разрешительных документов. С его слов, без цели использования. Возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают, что каждый житель области, у которого незаконно хранятся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, может сдать это в ближайший отдел полиции. Государство гарантирует освобождение от уголовной ответственности и денежное вознаграждение в случае, отсутствия за оружием криминального прошлого, добавили в пресс-службе ведомства. Полицейские обнаружили винтовку в гараже частного дома Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области (https://t.me/gumvd74/7886) Со слов мужчины, патроны он хранил без дальнейшей цели использования Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области (https://t.me/gumvd74/7886) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Варненском районе Челябинской области оперативники изъяли оружие и 139 патронов калибра 5,6 миллиметров у судимого 60-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Оперативники Варненского района изъяли оружие и патроны у ранее судимого 60-летнего жителя села Катенино. В гараже частного дома были обнаружены 139 патронов гражданского оружия калибра 5,6 мм отечественного производства и… винтовка», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Оружие и патроны мужчина хранил без разрешительных документов. С его слов, без цели использования. Возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают, что каждый житель области, у которого незаконно хранятся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, может сдать это в ближайший отдел полиции. Государство гарантирует освобождение от уголовной ответственности и денежное вознаграждение в случае, отсутствия за оружием криминального прошлого, добавили в пресс-службе ведомства.