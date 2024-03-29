29 марта 2024

Полицейские забрали у судимого челябинца оружие и 139 патронов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, боеприпасы, патроны, оружие
Оружие и патроны мужчина хранил без разрешительных документов Фото:

В Варненском районе Челябинской области оперативники изъяли оружие и 139 патронов калибра 5,6 миллиметров у судимого 60-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Оперативники Варненского района изъяли оружие и патроны у ранее судимого 60-летнего жителя села Катенино. В гараже частного дома были обнаружены 139 патронов гражданского оружия калибра 5,6 мм отечественного производства и… винтовка», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Оружие и патроны мужчина хранил без разрешительных документов. С его слов, без цели использования. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают, что каждый житель области, у которого незаконно хранятся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, может сдать это в ближайший отдел полиции. Государство гарантирует освобождение от уголовной ответственности и денежное вознаграждение в случае, отсутствия за оружием криминального прошлого, добавили в пресс-службе ведомства.

Полицейские обнаружили винтовку в гараже частного дома
Полицейские обнаружили винтовку в гараже частного дома
Со слов мужчины, патроны он хранил без дальнейшей цели использования
Со слов мужчины, патроны он хранил без дальнейшей цели использования

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В Варненском районе Челябинской области оперативники изъяли оружие и 139 патронов калибра 5,6 миллиметров у судимого 60-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Оперативники Варненского района изъяли оружие и патроны у ранее судимого 60-летнего жителя села Катенино. В гараже частного дома были обнаружены 139 патронов гражданского оружия калибра 5,6 мм отечественного производства и… винтовка», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Оружие и патроны мужчина хранил без разрешительных документов. С его слов, без цели использования. Возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают, что каждый житель области, у которого незаконно хранятся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, может сдать это в ближайший отдел полиции. Государство гарантирует освобождение от уголовной ответственности и денежное вознаграждение в случае, отсутствия за оружием криминального прошлого, добавили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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