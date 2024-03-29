В Варненском районе Челябинской области оперативники изъяли оружие и 139 патронов калибра 5,6 миллиметров у судимого 60-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Оперативники Варненского района изъяли оружие и патроны у ранее судимого 60-летнего жителя села Катенино. В гараже частного дома были обнаружены 139 патронов гражданского оружия калибра 5,6 мм отечественного производства и… винтовка», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Оружие и патроны мужчина хранил без разрешительных документов. С его слов, без цели использования. Возбуждено уголовное дело.
Полицейские напоминают, что каждый житель области, у которого незаконно хранятся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, может сдать это в ближайший отдел полиции. Государство гарантирует освобождение от уголовной ответственности и денежное вознаграждение в случае, отсутствия за оружием криминального прошлого, добавили в пресс-службе ведомства.
Полицейские обнаружили винтовку в гараже частного дома
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области (https://t.me/gumvd74/7886)
Со слов мужчины, патроны он хранил без дальнейшей цели использования
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области (https://t.me/gumvd74/7886)
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В Варненском районе Челябинской области оперативники изъяли оружие и 139 патронов калибра 5,6 миллиметров у судимого 60-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Оперативники Варненского района изъяли оружие и патроны у ранее судимого 60-летнего жителя села Катенино. В гараже частного дома были обнаружены 139 патронов гражданского оружия калибра 5,6 мм отечественного производства и… винтовка», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Оружие и патроны мужчина хранил без разрешительных документов. С его слов, без цели использования. Возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают, что каждый житель области, у которого незаконно хранятся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, может сдать это в ближайший отдел полиции. Государство гарантирует освобождение от уголовной ответственности и денежное вознаграждение в случае, отсутствия за оружием криминального прошлого, добавили в пресс-службе ведомства.