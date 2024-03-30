Пассажирский автобус утонул из-за растаявшего снега в регионе РФ. Видео

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Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., весна, лед, река табол
Талыми водами подтоплены 254 приусадебных участка в Алтайском крае Фото:

В Алтайском крае в Волчихинском районе с трассы «Барнаул-Ключи» в кювет с водой съехал автобус с девятью пассажирами. Транспорт полностью утонул в талой воде, все люди были эвакуированы. Об этом сообщает МЧС региона.

«Ночью в Волчихинском районе произошел съезд с трассы пассажирского автобуса „Барнаул-Ключи“ в кювет, заполненный водой», — передает МЧС региона. На видео, которое опубликовал очевидец, видно, что общественный транспорт полностью утонул в воде, которая образовалась в связи с активным таянием снегов.

На момент ЧП в автобусе находилось девять человек, их эвакуировали. В спасательных работах участвовали четыре отряда, помощь пассажирам оказывали пожарные службы.

В Алтайском крае талые воды подтопили 254 участка и десять домов. В частности, приусадебные участки подтоплены в Благовещенском районе, Славгороде и Камень-на-Оби. Также в Родинском и Михайловском районах региона перекрыты два участка автодорог, передают РИА Новости информацию из ГУМЧС.

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В Алтайском крае в Волчихинском районе с трассы «Барнаул-Ключи» в кювет с водой съехал автобус с девятью пассажирами. Транспорт полностью утонул в талой воде, все люди были эвакуированы. Об этом сообщает МЧС региона. «Ночью в Волчихинском районе произошел съезд с трассы пассажирского автобуса „Барнаул-Ключи“ в кювет, заполненный водой», — передает МЧС региона. На видео, которое опубликовал очевидец, видно, что общественный транспорт полностью утонул в воде, которая образовалась в связи с активным таянием снегов. На момент ЧП в автобусе находилось девять человек, их эвакуировали. В спасательных работах участвовали четыре отряда, помощь пассажирам оказывали пожарные службы. В Алтайском крае талые воды подтопили 254 участка и десять домов. В частности, приусадебные участки подтоплены в Благовещенском районе, Славгороде и Камень-на-Оби. Также в Родинском и Михайловском районах региона перекрыты два участка автодорог, передают РИА Новости информацию из ГУМЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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