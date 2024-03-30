Пассажирский автобус утонул из-за растаявшего снега в регионе РФ. Видео

30 марта 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Талыми водами подтоплены 254 приусадебных участка в Алтайском крае Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Алтайском крае в Волчихинском районе с трассы «Барнаул-Ключи» в кювет с водой съехал автобус с девятью пассажирами. Транспорт полностью утонул в талой воде, все люди были эвакуированы. Об этом сообщает МЧС региона. «Ночью в Волчихинском районе произошел съезд с трассы пассажирского автобуса „Барнаул-Ключи“ в кювет, заполненный водой», — передает МЧС региона . На видео, которое опубликовал очевидец, видно, что общественный транспорт полностью утонул в воде, которая образовалась в связи с активным таянием снегов. На момент ЧП в автобусе находилось девять человек, их эвакуировали. В спасательных работах участвовали четыре отряда, помощь пассажирам оказывали пожарные службы. В Алтайском крае талые воды подтопили 254 участка и десять домов. В частности, приусадебные участки подтоплены в Благовещенском районе, Славгороде и Камень-на-Оби. Также в Родинском и Михайловском районах региона перекрыты два участка автодорог, передают РИА Новости информацию из ГУМЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Алтайском крае в Волчихинском районе с трассы «Барнаул-Ключи» в кювет с водой съехал автобус с девятью пассажирами. Транспорт полностью утонул в талой воде, все люди были эвакуированы. Об этом сообщает МЧС региона. «Ночью в Волчихинском районе произошел съезд с трассы пассажирского автобуса „Барнаул-Ключи“ в кювет, заполненный водой», — передает МЧС региона. На видео, которое опубликовал очевидец, видно, что общественный транспорт полностью утонул в воде, которая образовалась в связи с активным таянием снегов. На момент ЧП в автобусе находилось девять человек, их эвакуировали. В спасательных работах участвовали четыре отряда, помощь пассажирам оказывали пожарные службы. В Алтайском крае талые воды подтопили 254 участка и десять домов. В частности, приусадебные участки подтоплены в Благовещенском районе, Славгороде и Камень-на-Оби. Также в Родинском и Михайловском районах региона перекрыты два участка автодорог, передают РИА Новости информацию из ГУМЧС.