Премьер-министр Эстонии заявила о нехватке оружия для Украины

Премьер Эстонии: отправленная ВСУ помощь не доходит до солдат
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock,  stock, Каллас Кая
Каллас отметила, что из-за нехватки снарядов ВСУ не могут выносить раненных с поля боя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обеспокоена тем, что до украинской армии не доходят поставляемые снаряды. В связи с этим они не способны противостоять ВС РФ.

«Я немного встревожена. Из Украины приходят сообщения, что боеприпасы до них не доходят», — передает ERR слова Каллас. По ее словам, читая меморандумы, она узнала, что украинцы из-за нехватки оружия не могут вывозить раненных с фронта.

Ранее сообщалось, что Запад не собирается поставлять Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что при этом союзники готовы передавать еще больше снарядов для систем ПВО других типов, пишет «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обеспокоена тем, что до украинской армии не доходят поставляемые снаряды. В связи с этим они не способны противостоять ВС РФ. «Я немного встревожена. Из Украины приходят сообщения, что боеприпасы до них не доходят», — передает ERR слова Каллас. По ее словам, читая меморандумы, она узнала, что украинцы из-за нехватки оружия не могут вывозить раненных с фронта. Ранее сообщалось, что Запад не собирается поставлять Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что при этом союзники готовы передавать еще больше снарядов для систем ПВО других типов, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...