Премьер-министр Эстонии заявила о нехватке оружия для Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обеспокоена тем, что до украинской армии не доходят поставляемые снаряды. В связи с этим они не способны противостоять ВС РФ.
«Я немного встревожена. Из Украины приходят сообщения, что боеприпасы до них не доходят», — передает ERR слова Каллас. По ее словам, читая меморандумы, она узнала, что украинцы из-за нехватки оружия не могут вывозить раненных с фронта.
Ранее сообщалось, что Запад не собирается поставлять Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что при этом союзники готовы передавать еще больше снарядов для систем ПВО других типов, пишет «Национальная служба новостей».
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обеспокоена тем, что до украинской армии не доходят поставляемые снаряды. В связи с этим они не способны противостоять ВС РФ. «Я немного встревожена. Из Украины приходят сообщения, что боеприпасы до них не доходят», — передает ERR слова Каллас. По ее словам, читая меморандумы, она узнала, что украинцы из-за нехватки оружия не могут вывозить раненных с фронта. Ранее сообщалось, что Запад не собирается поставлять Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что при этом союзники готовы передавать еще больше снарядов для систем ПВО других типов, пишет «Национальная служба новостей».