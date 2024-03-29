СК заинтересовался инцидентом с пострадавшим в Перми от электрошокера ребенком

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после инцидента, в котором от электрошокера и избиений пострадал ребенок в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о противоправных действиях в отношении ребенка в Перми. Проведение проверки поручено руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета.
В Перми группа несовершеннолетних издевалась над ребенком при помощи электрошокера. По словам очевидцев, мальчика помимо прочего «кидали на прогиб». Инцидент произошел на детской площадке между домами №3, 5, 7 и 7а по улице Стахановской. В полиции проводится проверка.
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после инцидента, в котором от электрошокера и избиений пострадал ребенок в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о противоправных действиях в отношении ребенка в Перми. Проведение проверки поручено руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета. В Перми группа несовершеннолетних издевалась над ребенком при помощи электрошокера. По словам очевидцев, мальчика помимо прочего «кидали на прогиб». Инцидент произошел на детской площадке между домами №3, 5, 7 и 7а по улице Стахановской. В полиции проводится проверка.