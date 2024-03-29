29 марта 2024

СК заинтересовался инцидентом с пострадавшим в Перми от электрошокера ребенком

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин отреагировал на инцидент с ребенком Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после инцидента, в котором от электрошокера и избиений пострадал ребенок в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о противоправных действиях в отношении ребенка в Перми. Проведение проверки поручено руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета.

В Перми группа несовершеннолетних издевалась над ребенком при помощи электрошокера. По словам очевидцев, мальчика помимо прочего «кидали на прогиб». Инцидент произошел на детской площадке между домами №3, 5, 7 и 7а по улице Стахановской. В полиции проводится проверка.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после инцидента, в котором от электрошокера и избиений пострадал ребенок в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о противоправных действиях в отношении ребенка в Перми. Проведение проверки поручено руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета. В Перми группа несовершеннолетних издевалась над ребенком при помощи электрошокера. По словам очевидцев, мальчика помимо прочего «кидали на прогиб». Инцидент произошел на детской площадке между домами №3, 5, 7 и 7а по улице Стахановской. В полиции проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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