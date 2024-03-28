В Перми полиция проверяет инцидент с пострадавшим от электрошокера ребенком

29 марта 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

В полиции заинтересовались произошедшим и устроили проверку Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми группа несовершеннолетних издевалась над ребенком при помощи электрошокера. По словам очевидцев, в результате мальчик, который был ниже всех, упал и несколько минут не вставал. В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, что по данному факту проводится проверка. «Данная информация (о пострадавшем от электрошокера ребенке — прим. URA.RU) была зарегистрирована в ходе мониторинга соцсетей. Проводится проверка», — полицейских цитирует издание perm.aif.ru. Очевидцы сообщали, что мальчика помимо прочего «кидали на прогиб». К посту пермяки была приложена видеозапись. На кадрах — три школьника с электрошокером. Инцидент произошел на детской площадке между домами №3, 5, 7 и 7а по улице Стахановской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми группа несовершеннолетних издевалась над ребенком при помощи электрошокера. По словам очевидцев, в результате мальчик, который был ниже всех, упал и несколько минут не вставал. В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, что по данному факту проводится проверка. «Данная информация (о пострадавшем от электрошокера ребенке — прим. URA.RU) была зарегистрирована в ходе мониторинга соцсетей. Проводится проверка», — полицейских цитирует издание perm.aif.ru. Очевидцы сообщали, что мальчика помимо прочего «кидали на прогиб». К посту пермяки была приложена видеозапись. На кадрах — три школьника с электрошокером. Инцидент произошел на детской площадке между домами №3, 5, 7 и 7а по улице Стахановской.