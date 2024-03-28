28 марта 2024

В Перми полиция проверяет инцидент с пострадавшим от электрошокера ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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В полиции заинтересовались произошедшим и устроили проверку
В полиции заинтересовались произошедшим и устроили проверку Фото:

В Перми группа несовершеннолетних издевалась над ребенком при помощи электрошокера. По словам очевидцев, в результате мальчик, который был ниже всех, упал и несколько минут не вставал. В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, что по данному факту проводится проверка.

«Данная информация (о пострадавшем от электрошокера ребенке — прим. URA.RU) была зарегистрирована в ходе мониторинга соцсетей. Проводится проверка», — полицейских цитирует издание perm.aif.ru.

Очевидцы сообщали, что мальчика помимо прочего «кидали на прогиб». К посту пермяки была приложена видеозапись. На кадрах — три школьника с электрошокером. Инцидент произошел на детской площадке между домами №3, 5, 7 и 7а по улице Стахановской.

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В Перми группа несовершеннолетних издевалась над ребенком при помощи электрошокера. По словам очевидцев, в результате мальчик, который был ниже всех, упал и несколько минут не вставал. В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, что по данному факту проводится проверка. «Данная информация (о пострадавшем от электрошокера ребенке — прим. URA.RU) была зарегистрирована в ходе мониторинга соцсетей. Проводится проверка», — полицейских цитирует издание perm.aif.ru. Очевидцы сообщали, что мальчика помимо прочего «кидали на прогиб». К посту пермяки была приложена видеозапись. На кадрах — три школьника с электрошокером. Инцидент произошел на детской площадке между домами №3, 5, 7 и 7а по улице Стахановской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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