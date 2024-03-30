Выросло число пострадавших при теракте в «Крокусе»

При теракте в «Крокусе» количество пострадавших выросло до 551 человека
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
При теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» количество пострадавших выросло до 551 человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС.
«До 551 выросло число пострадавших при теракте в „Крокус Сити Холле“», — заявили в министерстве. Информацию от туда передает ТАСС. Среди них 15 детей. Общее число погибших и пострадавших составляет 695 человек.
Трагедия в Красногорске в «Крокус сити холле» произошла 22 марта. В результате погибло 144 человека.
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