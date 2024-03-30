Выросло число пострадавших при теракте в «Крокусе»

ГУ МЧС: число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 551 человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
При теракте в «Крокусе» количество пострадавших выросло до 551 человека Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

При теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» количество пострадавших выросло до 551 человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

«До 551 выросло число пострадавших при теракте в „Крокус Сити Холле“», — заявили в министерстве. Информацию от туда передает ТАСС. Среди них 15 детей. Общее число погибших и пострадавших составляет 695 человек.

Трагедия в Красногорске в «Крокус сити холле» произошла 22 марта. В результате погибло 144 человека.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» количество пострадавших выросло до 551 человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС. «До 551 выросло число пострадавших при теракте в „Крокус Сити Холле“», — заявили в министерстве. Информацию от туда передает ТАСС. Среди них 15 детей. Общее число погибших и пострадавших составляет 695 человек. Трагедия в Красногорске в «Крокус сити холле» произошла 22 марта. В результате погибло 144 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...