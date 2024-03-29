Стало известно, сколько дачников в этом году посадят картошку в Челябинске

SuperJob: В Челябинске каждый второй дачник намерен сажать картошку

30 марта 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Магазинный картофель невозможно есть, считают запланировавшие посадку Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске в этом году сажать картофель собираются четверо из десяти опрошенных владельцев земельных участков. Об этом URA.RU рассказали в сервисе по поиску работы SuperJob. «Сажать картошку в этом году собираются 4 из 10 владельцев земельных участков в Челябинске. В опросе приняли участие экономически активные граждане, имеющие дачу, огород или дом в деревне», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса. В Челябинске посадку картофеля запланировали 37% владельцев загородных участков. Из них 35% сажали картофель и в прошлом году, 2% будут делать это впервые. Со слов запланировавших посадку, магазинный картофель им не нравится по вкусу. «Магазинный картофель есть невозможно», — прокомментировали садоводы. Оставшиеся 55% опрошенных челябинцев не планируют выращивать картофель на участке. По их мнению, на даче нужно отдыхать. «И зачем выращивать то, что стоит копейки?» — говорят респонденты. Жителям Челябинской области стоит отказаться от посадки картофеля на своих дачах и огородах, заявил в марте 2022 года министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. Если население посадить картофель, то невостребованным окажется тот, что произвели аграрии и они понесут убытки. Чиновник заверил, что регион в состоянии обеспечить себя основными продуктами питания. Садоводам не стоит распахивать свои декоративные лужайки под картофель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в этом году сажать картофель собираются четверо из десяти опрошенных владельцев земельных участков. Об этом URA.RU рассказали в сервисе по поиску работы SuperJob. «Сажать картошку в этом году собираются 4 из 10 владельцев земельных участков в Челябинске. В опросе приняли участие экономически активные граждане, имеющие дачу, огород или дом в деревне», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса. В Челябинске посадку картофеля запланировали 37% владельцев загородных участков. Из них 35% сажали картофель и в прошлом году, 2% будут делать это впервые. Со слов запланировавших посадку, магазинный картофель им не нравится по вкусу. «Магазинный картофель есть невозможно», — прокомментировали садоводы. Оставшиеся 55% опрошенных челябинцев не планируют выращивать картофель на участке. По их мнению, на даче нужно отдыхать. «И зачем выращивать то, что стоит копейки?» — говорят респонденты. Жителям Челябинской области стоит отказаться от посадки картофеля на своих дачах и огородах, заявил в марте 2022 года министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. Если население посадить картофель, то невостребованным окажется тот, что произвели аграрии и они понесут убытки. Чиновник заверил, что регион в состоянии обеспечить себя основными продуктами питания. Садоводам не стоит распахивать свои декоративные лужайки под картофель.