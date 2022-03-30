30 марта 2022

Министр посоветовал челябинцам не сажать картошку в этом году

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Кобылин, министр сельского хозяйства Челябинской области. Челябинск, кобылин алексей
Алексей Кобылин не видит смысла «распахивать дачи под картофель» Фото:
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Жителям Челябинской области лучше отказаться от посадки картошки на своих дачах и огородах в этом году. Об этом 31 марта заявил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

«Я против того, чтобы население сажало свою картошку. В этом случае невостребованным окажется картофель, произведенный аграриями Челябинской области. Сельхозпроизводители будут нести дополнительные убытки, а это сделает их неэффективными и ненужными», — заметил министр на встрече с журналистами в рамках проекта «Большая редакция».

Чиновник заверил, что регион обеспечивает себя основными продуктами питания. Поэтому садоводам и дачникам нет смысла распахивать свои декоративные лужайки под картофель и прочую продукцию, которой и так достаточно в продаже. Что касается роста цен на овощи и фрукты в торговых сетях, то он объясняется поступлениями свежего урожая и изменением валютных курсов.

Цены на продукты в челябинских магазинах существенно увеличились после последовательного запуска странами Запада нескольких пакетов экономических санкций. Поводом для них стала спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины, готовившей удар с целью геноцида жителей Донбасса. Как заметил президент Владимр Путин, такая практика имеет все признаки экономической войны, направленной против каждого гражданина России. В стране разворачивается программа импортозамещения.

Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

Закрытые иностранные магазины. Челябинск
Самостоятельно выращенная челябинцами картошка ударит по доходам аграриев и торговых сетей
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Жителям Челябинской области лучше отказаться от посадки картошки на своих дачах и огородах в этом году. Об этом 31 марта заявил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. «Я против того, чтобы население сажало свою картошку. В этом случае невостребованным окажется картофель, произведенный аграриями Челябинской области. Сельхозпроизводители будут нести дополнительные убытки, а это сделает их неэффективными и ненужными», — заметил министр на встрече с журналистами в рамках проекта «Большая редакция». Чиновник заверил, что регион обеспечивает себя основными продуктами питания. Поэтому садоводам и дачникам нет смысла распахивать свои декоративные лужайки под картофель и прочую продукцию, которой и так достаточно в продаже. Что касается роста цен на овощи и фрукты в торговых сетях, то он объясняется поступлениями свежего урожая и изменением валютных курсов. Цены на продукты в челябинских магазинах существенно увеличились после последовательного запуска странами Запада нескольких пакетов экономических санкций. Поводом для них стала спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины, готовившей удар с целью геноцида жителей Донбасса. Как заметил президент Владимр Путин, такая практика имеет все признаки экономической войны, направленной против каждого гражданина России. В стране разворачивается программа импортозамещения. Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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