Министр посоветовал челябинцам не сажать картошку в этом году

Алексей Кобылин не видит смысла «распахивать дачи под картофель» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Жителям Челябинской области лучше отказаться от посадки картошки на своих дачах и огородах в этом году. Об этом 31 марта заявил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

«Я против того, чтобы население сажало свою картошку. В этом случае невостребованным окажется картофель, произведенный аграриями Челябинской области. Сельхозпроизводители будут нести дополнительные убытки, а это сделает их неэффективными и ненужными», — заметил министр на встрече с журналистами в рамках проекта «Большая редакция».

Чиновник заверил, что регион обеспечивает себя основными продуктами питания. Поэтому садоводам и дачникам нет смысла распахивать свои декоративные лужайки под картофель и прочую продукцию, которой и так достаточно в продаже. Что касается роста цен на овощи и фрукты в торговых сетях, то он объясняется поступлениями свежего урожая и изменением валютных курсов.

Цены на продукты в челябинских магазинах существенно увеличились после последовательного запуска странами Запада нескольких пакетов экономических санкций. Поводом для них стала спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины, готовившей удар с целью геноцида жителей Донбасса. Как заметил президент Владимр Путин, такая практика имеет все признаки экономической войны, направленной против каждого гражданина России. В стране разворачивается программа импортозамещения.

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Самостоятельно выращенная челябинцами картошка ударит по доходам аграриев и торговых сетей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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