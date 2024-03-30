В Москве начался концерт в память о погибших при теракте в «Крокусе»: онлайн-трансляция

В Москве начали концерт памяти о погибших в «Крокусе»

30 марта 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

Из-за теракта в «Крокусе» погибли 144 человека Фото: Роман Наумов © URA.RU В Москве начался концерт возле здания «Крокус Сити Холла». Мероприятие посвящено памяти о жертвах теракта, который произошел в «Крокусе» 22 марта. Трагедия унесла жизни 144 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с памятного концерта. 22:36 По завершении благотворительного концерта дождь прекратился. Граждане, пришедшие на мероприятие, не расходятся. 22:27 Оркестр Гергиева закончил играть. Концерт завершился. 22:24 Тем временем во время концерта пошел ливень. Крыша сцены почти не защищает от дождя, но музыканты продолжают играть 22:17 Дождь во время концерта усилился. Тем не менее, люди не расходятся и продолжают наблюдать за мероприятием 22:12 На сцене вновь заиграл оркестр Гергиева. Многие зрители слушают композицию, не сдерживая слез. 22:11 Спасшийся во время трагедии мужчина закончил свою речь цитатой из фильма «Брат-2». «Я узнал, что у меня есть огромная семья… Это вы, низкий вам поклон», — заявил он. 22:10 На сцену вышли двое выживших. Женщина поблагодарила охранника, который помог ей и ее детям покинуть здание. Также граждане поблагодарили врачей, которые боролись за жизни пострадавших. 21:58 Параллельно с оркестром со сцены показывают фотографии погибших в результате трагедии. Как только музыканты начали играть — пошел дождь. 21:56 Концерт начался с минуты молчания. Начал играть оркестр Валерия Гергиева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве начался концерт возле здания «Крокус Сити Холла». Мероприятие посвящено памяти о жертвах теракта, который произошел в «Крокусе» 22 марта. Трагедия унесла жизни 144 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с памятного концерта. 22:36 30.03.2024 По завершении благотворительного концерта дождь прекратился. Граждане, пришедшие на мероприятие, не расходятся. 22:27 30.03.2024 Оркестр Гергиева закончил играть. Концерт завершился. 22:24 30.03.2024 Тем временем во время концерта пошел ливень. Крыша сцены почти не защищает от дождя, но музыканты продолжают играть 22:17 30.03.2024 Дождь во время концерта усилился. Тем не менее, люди не расходятся и продолжают наблюдать за мероприятием 22:12 30.03.2024 На сцене вновь заиграл оркестр Гергиева. Многие зрители слушают композицию, не сдерживая слез. 22:11 30.03.2024 Спасшийся во время трагедии мужчина закончил свою речь цитатой из фильма «Брат-2». «Я узнал, что у меня есть огромная семья… Это вы, низкий вам поклон», — заявил он. 22:10 30.03.2024 На сцену вышли двое выживших. Женщина поблагодарила охранника, который помог ей и ее детям покинуть здание. Также граждане поблагодарили врачей, которые боролись за жизни пострадавших. 21:58 30.03.2024 Параллельно с оркестром со сцены показывают фотографии погибших в результате трагедии. Как только музыканты начали играть — пошел дождь. 21:56 30.03.2024 Концерт начался с минуты молчания. Начал играть оркестр Валерия Гергиева.