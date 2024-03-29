В Екатеринбурге на улице Титова, 22 дебошир разделся и начал крушить магазин. Инцидент произошел в пятницу вечером, сообщили очевидцы.
Они зафиксировали, как пьяный екатеринбуржец, стоя у входа в мясной магазин, снял с себя футболку и ударом ноги вынес входную дверь. После он зашел в магазин и накинулся на посетителей, передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Дебошира скрутили покупатели, они же и вызвали полицию.
«Прибывший наряд отдела полиции №12, задержал дебошира. В отношении мужчины 1972 года рождения составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Нетрезвый нарушитель в виду его неадекватного поведения был передан бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД.
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