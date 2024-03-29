29 марта 2024

В Екатеринбурге голый неадекват разгромил магазин. Видео

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Последствия снежного шторма в Челябинске , вход, магазин, сугробы в городе
Голый дебошир, разгромил магазин в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге на улице Титова, 22 дебошир разделся и начал крушить магазин. Инцидент произошел в пятницу вечером, сообщили очевидцы.

Они зафиксировали, как пьяный екатеринбуржец, стоя у входа в мясной магазин, снял с себя футболку и ударом ноги вынес входную дверь. После он зашел в магазин и накинулся на посетителей, передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Дебошира скрутили покупатели, они же и вызвали полицию.

«Прибывший наряд отдела полиции №12, задержал дебошира. В отношении мужчины 1972 года рождения составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Нетрезвый нарушитель в виду его неадекватного поведения был передан бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД.

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В Екатеринбурге на улице Титова, 22 дебошир разделся и начал крушить магазин. Инцидент произошел в пятницу вечером, сообщили очевидцы. Они зафиксировали, как пьяный екатеринбуржец, стоя у входа в мясной магазин, снял с себя футболку и ударом ноги вынес входную дверь. После он зашел в магазин и накинулся на посетителей, передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Дебошира скрутили покупатели, они же и вызвали полицию. «Прибывший наряд отдела полиции №12, задержал дебошира. В отношении мужчины 1972 года рождения составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Нетрезвый нарушитель в виду его неадекватного поведения был передан бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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